«Ich bin so stark, weil mir eine Riesin die Brust gab»

Hast du die zweite Folge der finalen achten Staffel von «Game of Thrones» noch nicht gesehen, willst aber in zwei Minuten auf den neusten Stand gebracht werden?

Umfrage Bei welcher Szene der zweiten Episode der achten «Game of Thrones»-Staffel hast du am frenetischsten geklatscht? Natürlich bei der, in der Arya im Schiessstand unter, äh, Beschuss geriet.

Fix bei der, in der Tormund erzählt hat, wie er sich an der «Titte» (seine Worte, nicht unsere) einer Riesin labte.

Bei der, als Jon Daenerys eröffnete, wer seine Eltern waren. Ihr Blick ist un-be-zahl-bar. Hach.

Als Podrick gesungen hat. Mein Herz!

Als das untote Huf auf dem Schnee auftrat. Hühnerhaut!

Bei einer anderen. Ich stehe halt nicht so auf nackte oder faulige Haut.

Bei keiner, die Folge war so! boring!

Pfffch, ich schaue «Game of Thrones» doch nicht – ich habe schliesslich ein Leben.



Oder hast du sie zum US-Release um 3 Uhr am Montagmorgen geschaut, bist dann wieder eingepennt und hast darum alles vergessen?

Kein Problem, wir daten dich up – in Form eines Whatsapp-Gruppenchats, den Daenerys, Jon und Sansa mit Sicherheit führen würden, wäre der Netzempfang in Westeros nicht so furchtbar grottig.

Den Chatverlauf siehst du oben im Video. Es versteht sich zwar von selbst, aber: Achtung! Warnung! Aufgepasst! Darin gibts Spoiler zur achten Staffel der Fantasy-Serie.

Und hier ist (nochmals) die Whatsapp-Unterhaltung zur ersten Episode – und auch hier: Achtung, Spoiler!



(Video: S. Krausz/M. Täuber)

(shy)