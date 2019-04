«Dir frieren hier immerhin nicht die Eier ab»

Am Montagmorgen um 3 Uhr Schweizer Zeit startete die finale achte Staffel von «Game of Thrones» und die Welt stand für 54 Minuten still.

GoT-Hashtags beherrschten Twitter und besetzten in dieser Stunde die komplette Top 10 der Trends. Entsprechend hoch ist mittlerweile die Meme-Dichte zur ersten der sechs verbleibenden Episoden.

Whatsapp in Westeros

Hier auf 20min.ch fassen wir diese Folge zusammen – in Form eines Whatsapp-Gruppenchats, den Jon Snow, Daenerys Targaryen und Cersei Lannister mit Sicherheit unterhalten würden, wenn Handys in der Fantasy-Welt von Westeros schon ein Begriff wären. Oder Mobilfunk. Oder Elektrizität.

Wenn du also in zwei Minuten up-to-date sein möchtest, gibst du dir unser Video oben. Ist zwar eh klar, aber es soll trotzdem erwähnt sein: Vorsicht, Spoiler!



(shy)