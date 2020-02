«Waschen, schneiden, heulen», hiess es am Donnerstagabend wieder bei «Germany's Next Topmodel». Die Umstyling-Folge ist seit jeher Kult und wird jedes Jahr mit Spannung erwartet. Allerdings weniger wegen der Looks an sich als wegen der Nervenzusammenbrüche, die die Scheren bei den Kandidatinnen auslösen.

Umfrage Das Umstyling der 15. GNTM-Staffel lief am Donnerstag – warst du dabei (also vorm Bildschirm)? Ja und die neuen Looks sind richtig geil geworden.

Ja, aber die neuen Looks sind voll enttäuschend.

Oh neeeein, ich habs voll verpasst.

Nein, GNTM schaue ich nie.



Gleich 25 Stylisten hat Model-Mami Heidi Klum (46) heuer organisiert. Was diese an ihren 20 «Meeedchen» aber veränderten, ist am Ende nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich (siehe Bildstrecke oben). Doch manchmal sind es eben wohl die kleinen, aber feinen Nuancen, die ein Topmodel ausmachen.

Anastasia kreischt um ihre Haare

Die wohl krasseste Veränderung erlebte Kandidatin Anastasia (20), die sich für ihren Bob mit Pony von mindestens 30 – und gefühlt 80 – Zentimetern Haarpracht trennen musste. Dabei dachte sie erst, ihre Mähne werde lediglich gefärbt.

Mit offenen Mündern verfolgte die Konkurrenz das Haar-Drama. Und kreischte beim entscheidenden Moment so laut mit, als hätte Anastasia gerade aus einem Hochhaus springen müssen. Ohne Fallschirm. «Krieg ich überhaupt Jobs mit so kurzen Haaren?», fragt Anastasia schockiert und mit Tränen in den Augen.

Wie die «neue» Anastasia aussieht und die Ergebnisse aller anderen Sedcard-Shootings mit den neuen Looks siehst du oben in der Bildstrecke.

(kfi)