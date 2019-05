Eine Hochzeit, feuchte Küsse und Taylor Swift

Mit einer Zirkusshow des weltbekannten Cirque du Soleil startete am Donnerstagabend in Düsseldorf um 20.15 Uhr das «Germany's next Topmodel»-Finale 2019.

Umfrage Hast du das GNTM-Finale geschaut? Jaaa, klar! Das ist Pflicht für einen GNTM-Groupie wie mich.

Ja, aber bei Theresias Hochzeit wurde es mir echt zu unwohl und ich habe umgeschaltet.

Nein, ich habe es leider verpasst. Vielleicht hole ich es noch nach.

Nein, das tue ich mir bestimmt nicht freiwillig an.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Die Kandidatinnen Cäcilia (18), Sayana (20) und Simone (21) gingen ins Rennen um den diesjährigen Titel. Die 21-Jährige Simone Kowalski ging am Ende als Siegerin hervor.

Folgendes hast du verpasst, wenn du «Besseres zu tun» hattest, als GNTM zu schauen:

Der Überraschungs-Quasi-Auftritt von Taylor Swift

US-Sängerin Taylor Swift (29) überraschte die Mädchen «mit einem Privatkonzert», wie Heidi Klum (45) es nannte. Und es war tatsächlich sehr privat: Die Amerikanerin präsentierte ihren Charthit «Me!» nicht während der Liveshow, sondern vermutlich während der Generalprobe in einem komplett leeren Saal und mit Playback. Die Zuschauer kamen nur in den Genuss eines Videos der Aufführung.

Ein Selfie mit den Finalistinnen lag auch noch drin, ebenso ein Rat fürs Leben: «Vergesst nicht, wir sind alle Menschen, und jeder macht mal einen Fehler.» Danke, Taylor.

Der Super-Throwback bei den Jonas Brothers und Tokio Hotel

Die Jonas Brothers performten ihren Song «Sucker» live (oder live mit Playback). Die drei Finalistinnen liefen dazu in Neon-Kleidern über den Laufsteg, gleich danach folgte die erste Entscheidung, bei der Cäcilia als Erste ausschied.

Am Donnerstagabend kam es übrigens zur Tokio-Hotel-Jonas-Brothers-Wiedervereinigung: Bill Kaulitz (29), Sänger von Tokio Hotel, postete nach dem Finale auf Instagram ein Foto von seiner Band und den Jonas-Brüdern zusammen mit einem, das sie gemeinsam vor elf Jahren aufgenommen hatten.

Die Hochzeit von Theresia

Als die Engländerin Ellie Goulding (32) «Love Me Like You Do» sang, schritt plötzlich Kandidatin Theresia (26) in einem Brautkleid inklusive XXL-Schleppe auf ihren Verlobten Thomas (53) zu. «Ich kann es kaum erwarten, dass du meine Frau wirst», sagte er zu ihr.

Lange warten musste er auch nicht, denn Modelmami Heidi nahm die Trauung gleich selbst in die Hand und verheiratete die beiden vor den Augen aller Prosieben-Zuschauer und Liveshow-Gäste.

Twitter-User waren über das gestellte Spektakel aber eher verwirrt:

Thomas Gottschalk ist mein Held: Er ist scheinbar der einzige in der Halle, der genauso irritiert und angewidert von der ganzen Zeremonie ist wie wir und einfach nicht glauben kann, was da gerade passiert ist. #GNTM #GNTMFinale pic.twitter.com/6kPDfXJg9v — anredo (@anredo) 23. Mai 2019

Der Strip der «Magic Mike»-Tänzer

Gleich nach Theresias Hochzeit sorgten die Jungs der «Magic Mike»-Show für Unterhaltung: Die rund dreissig Männer tanzten sich durch die Publikumsreihen und entledigten sich dabei ihrer Oberteile. Den Zuschauern und vor allem den Zuschauerinnen schiens zu gefallen: So viel gekreischt wurde nicht einmal bei den Jonas Brothers.

Auch Hollywoodstar und Original-Magic-Mike Channing Tatum (39) liess sich kurz auf der Bühne blicken, er blieb aber angezogen.

Anschliessend kam es zum letzten Shooting der 14. GNTM-Staffel: Die zwei verbleibenden Kandidatinnen Sayana und Simone posierten mit den halbnackten Männern, die sie auf Händen trugen. Fotografiert wurde das Ganze von Starfotograf (zumindest nennt Heidi ihn jeweils so) Kristian Schuller (48).

Tokio Hotel kuschelten mit Heidi

Und kurz vor der grossen Entscheidung performten Tokio Hotel als letzter Musikact des Abends (wer hätte es gedacht, gell). Sänger Bill Kaulitz (29) und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (29), Gitarrist der Band sowie Heidis Verlobter, spielten im strömenden Fake-Regen ihren GNTM-Intro-Song «Melancholic Paradise».

Es ist das erste Mal, dass sich Heidi und Tom in einer deutschen TV-Show live zusammen präsentieren. Nervös oder zurückhaltend schienen die beiden nicht zu sein: Als sich die Band vom Regen komplett durchnässt zu Heidi aufs Sofa begab, knutsche die Moderatorin erst mal intensiv ihren Tom ab und begrüsste ihn mit «Hi Baby!».

Im Verlaufe der Show gab Heidi übrigens auch ein paar weitere Details zur bevorstehenden Hochzeit bekannt: «Mein Brautkleid habe ich schon ausgesucht. Es wird gross sein. Mein Zukünftiger möchte es sehr bauschig.»

(mim)