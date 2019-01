«Ich will ein Schweine-Arschloch richtig essen»

Seit Freitag campieren wieder zwölf (un)bekannte Gesichter im australischen Dschungel und kämpfen zwei Wochen lang um ein paar Tage Reis und Ruhm. Schon jetzt hat sich die Schlaftabletten-Spreu vom Unterhaltungs-Weizen getrennt. Das sind die vier wichtigsten Erkenntnisse aus zwei Tagen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus»:



1. Gisele ist Queen der Tränen und Prüfungen

Drei Heulkrämpfe und zwei verwehrte Dschungelprüfungen in zwei Stunden Sendezeit: Es ist schon ein beeindruckender Start, den GNTM Gisele (31) beim Staffelauftakt hingelegt hat. Ein gefundenes Fressen für die Zuschauer und Social-Media-Community

Und Dschungelcamp-Kenner wissen: Wer sich schon in der ersten Folge derart dünnhäutig zeigt, löst sogleich sein Ticket für zahlreiche weitere Ekelprüfungen. Erwartungsgemäss musste die einstige «Germany's next Topmodel»-Kandidatin, die schon damals als Heulsuse in die Annalen von Heidi Klums Modelshow einging, dann bereits an Tag zwei wieder zur Challenge antreten. Und nochmal an Tag drei.

Schon jetzt steht fest: Sollte Gisele nicht Dschungelkönigin werden, so hat sie zumindest den Titel «Königin der Prüfungen» auf sicher.

Gisele, wenn sie eine Spinne sieht.

Gisele, wenn sie auf einem hohen Gebäude steht.

Gisele, wenn sie eine Essensprüfung hat.

Gisele, wenn sie morgens aufsteht.

Gisele, wenn sie abends schlafen geht. #IBES pic.twitter.com/x9cOnZTdqR — Dschungelkönigin Katha🌴🕷👸 (@KatharinaIsabel) 12. Januar 2019

2. Domenico und Evelyn sind das Camp-Pärli

Bei «Bachelor in Paradise» flogen Domenco de Cicco (35) und Evelny Burdecki (30) als Liebespaar nach Hause. Zu Hause folgte die böse Überraschung: Er bekommt ein Kind mit einer anderen Frau. Inzwischen ist Domenico mit der Mutter seiner Tochter fest liiert.

Die Dschungel-Buchschreiber rieben sich schon die Hände: Zwischen Domenico und Evelyn werden in der australischen Wildnis ordentlich die Fetzen fliegen, waren sie sich sicher. Sie haben geirrt. Zwischen dem Ex-Paar krachts nicht, es knistert! «Ihn jetzt hier wieder zu sehen ist wie ein Déjà-vu», sagte sie. Und er: «Meine Angst ist, dass ich hier wieder mit dir so weit komme!»

Domenico: „Ich enttäusche meine Frau nicht.“

Die Zuschauer so: warte bis RTL dich in die Schatzsuche-Nacht mit Evelyn schickt. #IBES pic.twitter.com/wIa5l6ot8C — Alan David Sangines (@ADSangines) 12. Januar 2019

3. Yotta ist der Camp-Jesus

Kein Dschungel-Erwachen ohne «Miracle Morning». So heisst Bastian Yottas (40) morgendliches Ritual, mit der er sich «geistig auf die richtige Frequenz bringt». Aber nicht nur sich selbst – im Dschungel sollen alle von den Weisheiten des Camp-Jesus' profitieren.

Jeden Morgen trifft sich Yotta mit seinen Jüngern am Lagerfreuer im Kreis, um gebetsmühlenartig Weisheiten aufzusagen. Kostprobe gefällig? «I am strong, healthy and full of energy. I am a money magnet. I am a love magnet. Es geht mir von Tag zu Tag besser und besser und besser.»

Am Ende folgen die Ziele des Tages. «Ich möchte heute mit einem glücklichen Lächeln einschlafen und wissen, dass ich alles gegeben habe», so Yotta. Evelyn mags bodenständiger: «Mein Ziel ist es heute, ein Schweine-Arschloch richtig aufzuessen, wenn noch eins kommt.»

4. Leila ist die nackte Schlaftablette

Viel Dirty Talk hatten sich die Dschungelcamp-Macher Leila Lowfire (25) versprochen. Immerhin hat sich freimütige Sex-Podcasterin («Besser als Sex») kurz vor dem Dschungelcamp noch den G-Punkt aufspritzen lassen. Die Bilanz nach zwei Tagen: ernüchternd.

Zwar haben die Zuschauer Leila nur wenige Minuten nach ihrem Einzug schon füdliblutt gesehen. Ansonsten ging sie aber auf dem Tummelplatz der Narzissten und Hobby-Psychologen komplett unter. Ein Adamskostüm macht eben noch keine Dschungelkönigin. Das ist beruhigend.

Wo ist Leila hin verschwunden? Weiss man da schon was? #ibes — Evita🇪🇺 (@evita765) 12. Januar 2019

Hier ein Zwischenfazit zu jedem der zwölf Camper:



Evelyn "I sprech english"

Leila "Sex,Sex,gähn"

Sibylle "Moment?Wo bin ich?"

Bastian "Am I suppose to talk german?"

Peter "Bin noch da"

Doreen "0815"

Felix "Bin ich noch im Camp?"

Chris "Wir alle hassen Yotta"

Domenico "Zzgeht,Evelyn?"

Sandra "Warum bin ich hier?"

Gisele "😭"#IBES — Julian #33 (@DerJulian) 12. Januar 2019

Sendung verpasst? Klick dich durch die Bildstrecke oben und du bist im Nu wieder Dschungel-Experte.

(kfi)