Nach neun Folgen hat Bachelor Patric Haziri (29) am Montagabend seine letzte Rose vergeben – und die ging an Grace (27) aus Dübendorf ZH. Die Beschreibung ihrer Gefühlslage kam nach ihrem Sieg mitten aus der Magengrube: «Ich bin verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt», jauchzte Grace entzückt in die Kamera, nachdem sie an der Siegerinnen-Blume geschnuppert hatte.

Umfrage Wie findest du Patrics Entscheidung? Super! Auf ewige Liebe für Grace und Patric!

Ich finde, Rivana hätte besser zu ihm gepasst.

Ich finde, Sandra hätte besser zu ihm gepasst!

Ist doch eh nur Show, o-oder?



Diesen Moment – und natürlich alles, was zuvor passiert ist – gibts im Video oben nachzusehen. Dort erfährst du auch, was Graces Konkurrentinnen Rivana (29) und Sandra (38) von ihrem Rausschmiss halten.

