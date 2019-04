Kuss-Attacke 1: Jonas

Beim ersten Mal war die Bachelorette sichtlich überrumpelt. Nachdem Kandidat Jonas (22) beim Kennenlernen sie gebeten hatte, die Augen zu schliessen, drückte er ihr einen Kuss auf die Lippen. Andrina riss die Augen auf, wich zurück und sagte: «Okay, okay, das kam jetzt überraschend.» Dann lachte sie und sagte: «Ich bin sprachlos. Wir sehen uns später.»

Kuss-Attacke 2: Rico

Beim zweiten Mal war die Situation weniger locker. Kickboxer Rico (29) versuchte es bei der Rosenübergabe ebenfalls mit einem Überraschungskuss auf den Mund. Andrina will ausweichen, was ihr nicht ganz gelingt, dann hält sie die Hand vor den Mund und räuspert sich, sagt irritiert: «Äh, okay.» Rico läuft davon, zeigt mit dem Finger auf Andrina und sagt: «Frechheit gewinnt!»

Das sagt Andrina

Wie hat Andrina die Momente erlebt? Sie betont, dass die Situationen sehr unterschiedlich waren. «Bei Jonas war ich einfach überrascht. Ich habe mich nicht belästigt gefühlt, Jonas war sehr vorsichtig. Es war eher ein Streifkuss. Und er hat Mut bewiesen damit.»

Bei Rico war es anders. «Ich fand es too much, es war unpassend in der Situation. Ich bin ihm ja ausgewichen.» Immerhin hätte er sie mit seiner Kuss-Attacke auch nicht voll erwischt.

Andrina hat sich vor dem «Bachelorette»-Dreh durchaus Gedanken darüber gemacht, was auf sie zukommen könnte. «Es ist eine Show. Mir war bewusst, dass die Männer sich überbieten und ihre Chancen nutzen wollen – und auch testen, wie weit sie gehen können.»

Im echten Leben sei sie noch nie mit einem Kuss überfallen worden. Sie sei aber schon betatscht worden. «Das akzeptiere ich natürlich nicht. Dann gehe ich dem Mann sofort aus dem Weg.»

Das sagt der Sender

Bei 3+ stuft man die Vorfälle als nicht problematisch ein. Andrina hätte die Situationen «souverän gemeistert» und die Kussversuche «als positiv und mutig bewertet».

Ricos Vorpreschen werde in der kommenden Sendung noch einmal zum Thema. «Rico hat nach seinem Kuss das Gespräch mit Andrina gesucht und sich bei ihr entschuldigt», teilt 3+ mit.

Grundsätzlich würde das Produktionsteam vor Ort «sofort» eingreifen, wenn «die persönliche Integrität von Protagonisten gegen ihren Willen beeinträchtigt» werde. Das war bei den beiden Kuss-Attacken für die Sendungsmacher also nicht der Fall.

