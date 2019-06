«Ich werde absolut wild wegen ‹Stranger Things›»

Das Warten hat ein Ende: Am 4. Juli geht «Stranger Things» in die dritte Runde und Netflix veröffentlicht acht neue Episoden der Erfolgsserie. Bereits im März gab der Streamingdienst einen ersten Einblick in die neue Staffel.

Nun gibts wieder gute Neuigkeiten für die Grusel-Fans: Am Freitag hat Netflix den finalen Trailer der Serie veröffentlicht – und der hinterlässt ein bedrohliches Szenario.

Was der Trailer verrät

Am Ende der zweiten Staffel nutzte Millie Bobby Brown (15) als Eleven ihre übernatürlichen Kräfte und schloss das Portal zur Unterwelt. Doch wie es scheint, kehrt das Grauen nach Hawkins zurück.

Das Monster aus der Parallelwelt des Upside-Down hat sich wohl nicht einsperren lassen. «Du hast uns reingelassen! Und jetzt musst du uns hierbleiben lassen», verkündet die Stimme aus dem Off.

Der neue Trailer sorgt bei den «Stranger Things»-Fans für Gänsehaut – vor Begeisterung.

