«Im Sommerhaus lerne ich Laura intensiver kennen»

Die vierte Staffel der RTL-Show «Das Sommerhaus der Stars» steht in den Startlöchern: Ab dem 23. Juli dürfen sich die Zuschauer über acht mehr oder minder prominente Paare freuen, die zwei Wochen lang um den Titel «Das Promipaar 2019» – und natürlich eine saftige Siegerprämie von 50'000 Euro – kämpfen und intrigieren.

Die Pauschalferien in Portugal gönnen sich in diesem Jahr unter anderem DSDS-Kultfigur Menowin Fröhlich (31) und Lebensgefährtin Senay Ak (28), die ehemalige «Love Island»-Kandidatin Elena Miras (27) aus Zürich und ihr Freund Mike Heiter (27) sowie Schlagersänger Michael Wendler und Freundin Laura Müller.

Trash-Show soll sie mehr «zusammenschweissen»

Gegenüber RTL hat der 46-jährige Musiker nun den Grund für seinen Einzug in die Promi-WG verraten. «Man kommt in eine Umgebung, die man im normalen Leben so nicht wiederfindet, und dadurch lernt man seinen Partner auch intensiver kennen», sagt Wendler.

«Ich bin noch nicht so lange mit Laura zusammen und so hat man die Gelegenheit, sich auch in extremen Situationen besser kennenzulernen.» Er sei davon überzeugt, dass sogar die schlimmsten Stresssituationen ihn und seine 18-jährige Freundin noch enger zusammenschweissen werden.

Die Tatsache, dass die Beziehungen bei einigen früheren Teilnehmern nach der Show in die Brüche gegangen sind, bereitet Wendler jedoch keine Sorgen: «Sicherlich gibt es Paare, die dem Stress nicht standhalten würden, aber ich weiss, dass wir uns auch nach dem ‹Sommerhaus› noch in die Augen schauen können.»

