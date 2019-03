«Love Island»-Star stirbt mit 26 Jahren

Der britische Reality-Star und Ex-Fussballer Mike Thalassitis ist am Freitag im Alter von 26 Jahren überraschend verstorben. Wie sein Management gegenüber der «Daily Mail» bestätigt, wurde Thalassitis am Freitagabend in einem Wald nahe seiner Heimatstadt Essex leblos aufgefunden. Die Todesursache ist bislang unbekannt.

2017 wurde der gebürtige Zyprer als «Muggy Mike» in der dritten Staffel der britischen Dating-Show «Love Island» bekannt. Nach der Sendung beendete Thalassitis seine Karriere als Fussballprofi und war fortan als Influencer tätig. Er plante, bald ein Restaurant zu eröffnen.

Vom Sender im Stich gelassen

Wie «Daily Mail» schreibt, hatte Thalassitis vor seinem Tod mit dem Verlust seiner Grossmutter zu kämpfen, die kürzlich verstorben ist. Er stand ihr sehr nahe: Nachdem sie zum Pflegefall wurde, zog der 26-Jährige bei ihr ein und kümmerte sich bis zu ihrem Tod um sie.

Thalassitis' «Love Island»-Co-Stars werfen dem Sender ITV nun vor, dass Mike nach dem Ende der Show nicht die psychologische Unterstützung erhalten habe, die er benötigt hätte. «Wenn du aus der Sendung raus bist ist, bekommst du keinen Support. Ausser du bist der Gewinner», so Ex-Kandidat Dom Lever auf Twitter.

You get a psychological evaluation before and after you go on the show but hands down once you are done on the show you don’t get any support unless you’re number one

Auch Ex-Teilnehmerin Malin Andersson prangert die fehlende Betreuung durch ITV an. Nach dem Tod ihrer neugeborenen Tochter im Januar habe man nicht einmal bei ihr angerufen, schreibt sie auf Twitter über ihre persönliche Erfahrung nach der Show.

Und weiter: «Hätte ich nicht die Stärke meiner Mutter geerbt, hätte ich das niemals alles verarbeiten können. Aber nicht jede ist so. Wenn du dich einsam, traurig, oder verloren fühlst, bitte wende dich an jemanden!»

If I didn’t have a strong head on me that my mum passed down to me, I wouldn’t have been able to cope with this all. But not everyone is like this. PLEASE IF YOU FEEL ALONE, OR SAD, OR STUCK REACH OUT TO SOMEBODY!