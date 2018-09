«Bachelor in Paradise» kommt in die Schweiz

In den USA ist die Reality-Show längst ein Hit, in Deutschland inzwischen ebenso – und jetzt bringt 3+ das erfolgreiche Trash-Format «Bachelor in Paradise» auch in die Schweiz. Der Privatsender bestätigt entsprechende Recherchen von 20 Minuten.

Im Spin-off der Kuppelsendung bekommen Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren «Bachelor»- und «Bachelorette»-Staffeln eine neue Chance, sich im Balzverhalten zu messen. Und – natürlich – die Liebe ihres Lebens zu finden.

Wer sich nicht paart, muss gehen

Die Single-Kandidaten werden zusammen in eine Villa im Ausland einquartiert, wo sie auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet werden. Und wo sie Pärchen bilden müssen – denn diejenigen, die keinen «Partner» finden, müssen die Heimreise antreten. Jede Woche stossen zudem neue potenzielle Liebhaber(innen) zur Gruppe. Laut dem Sender orientiere sich das Konzept an den internationalen Pendants, werde aber stark eingeschweizert.

Noch sind weder Cast noch genauer Ausstrahlungs-Termin bekannt. Fest steht aber, dass die Teilnehmer aus den bisherigen sieben «Bachelor»-Staffeln (noch in diesem Jahr verteilt ein neuer Rosenkavalier Schnittblumen) und aus den vier «Bachelorette»-Staffeln stammen. Und: Die neue Show startet 2019.

Wer soll bei «Bachelor in Paradise» dabei sein? Wir bringen das Kandidaten-Karussell schon mal in Schwung – die unserer Meinung nach heissesten Anwärter nennen wir oben in der Bildstrecke.

