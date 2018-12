Jetzt meldet sich «Bachelor»-Sanja zu Wort

Die Anschuldigungen sind pikant: Bachelor Clive soll zweigleisig gefahren sein – auch nachdem er Sanja (26) seine letzte Rose übergeben habe. Das sagt Mia (22), die Drittplatzierte der diesjährigen Kuppelshow-Staffel.

«Clive und ich hatten Sex beim Dreamdate», so die Zürcherin gestern im Gespräch mit 20 Minuten. «Wir hatten auch Sex nach den Dreharbeiten. Das letzte Mal nach der 3+-Weihnachtsparty.» Und die war erst Anfang Dezember, als Clive längst mit seiner Auserwählten zusammen war.

Sanja gibt sich cool

Nun antwortet Sanja auf Mias Äusserungen. Sie habe schon vor einigen Tagen davon erfahren, sagt sie: «Mias Vorwürfe überraschen mich deshalb nicht.» Sie habe nur darauf gewartet, dass Mia damit an die Öffentlichkeit gehe.

Die Wienerin ist heute Morgen zurück nach Hause gereist. Sie gibt sich betont gelassen: «Das Ganze lässt mich völlig kalt. Ich vertraue Clive voll und ganz.» Er habe ihr unter vier Augen versichert, dass nichts zwischen ihm und Mia gelaufen sei. «Damit hat sich die Sache für mich erledigt.»

«Sie will halt Aufmerksamkeit»

Auch von Mias Andeutung auf Instagram, Beweise in der Hinterhand zu haben, lässt sie sich nicht beeindrucken. «Wie wärs mal mit einer Runde Screenshots hochladen? Mal schauen, ob ich dann immer noch die bin, die lügt», schrieb die Influencerin noch gestern in einer Story. «Ich glaube nicht, dass da noch was kommt», winkt Sanja ab.

Sie hat sogar Verständnis für ihre Nebenbuhlerin, zumindest einen Funken: «Mia will halt Aufmerksamkeit. Und wenn man verliebt ist, tut man Dinge, die man später vielleicht bereut.»

Jetzt sei aber genug, findet Sanja. Mia solle sie in Ruhe lassen, sie wolle sich jetzt auf ihre Beziehung mit Clive konzentrieren. Zu Silvester wird der Bachelor sie in Wien besuchen kommen. Versöhnlich sagt Sanja: «Mia, gönn uns doch unser Liebesglück. Ich wünsche dir auch alles Glück der Welt.»

Clive und Mia bei ihrem Dreamdate in der achten «Bachelor»-Folge. Danach soll es zum Sex gekommen sein.



(kfi)