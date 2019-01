Das hat es mit Yottas «Miracle Morning» auf sich

«I am strong, I am healthy and I am full of energy» – mit diesen und weiteren herrlich denglisch ausgesprochenen Worten eröffnet Bastian Yotta jeden neuen Dschungelcamp-Tag.

Der «Miracle Morning» nach Hal Elrod



Während Bastian Yotta im Dschungelcamp darauf setzt, sich selbst und seine Mitcamper für den Tag stark zu reden, geht Hal Elrod noch einen Schritt weiter. Seine im Buch «Miracle Morning: Die Stunde, die alles verändert» erklärte Methode soll bewirken, dass jeder Mensch der wird, der er sein möchte, und dass er den gewünschten Erfolg in jedem Bereich seines Lebens erreicht.



Während Bastian Yotta im Dschungelcamp darauf setzt, sich selbst und seine Mitcamper für den Tag stark zu reden, geht Hal Elrod noch einen Schritt weiter. Seine im Buch «Miracle Morning: Die Stunde, die alles verändert» erklärte Methode soll bewirken, dass jeder Mensch der wird, der er sein möchte, und dass er den gewünschten Erfolg in jedem Bereich seines Lebens erreicht.



Alles was man dafür tun muss, ist: eine Stunde früher als gewohnt aufstehen, so Elrod. Die gewonnenen 60 Minuten sollten dann dafür genutzt werden, sich selbst Gutes zu tun. Der Miracle-Morning-Erfinder empfiehlt sechs Gewohnten, die sogenannten Life-S.A.F.E.R.S., wobei S für Silence (Stille), A für Affirmation (Bekräftigung), V für Visualisation (Visualisierung seiner Ziele), E für Exercises (Sport), R für Reading (inspirierende Lektüre) und S für Scribing (Gedanken aufschreiben) steht.

Dies allerdings nicht zur Freude aller. Besonders Konkurrent Chris Töpperwien kann den unter dem Motto «Miracle Morning» zusammengefassten Motivationssprüchen nichts abgewinnen. Statt sich den Yotta-Jüngern anzuschliessen, gibt er sich regelmässig «tierisch genervt».

Zu Recht? Ist Yottas morgendliches Mantra wirklich zum Weglaufen schlimm oder belustigt es einfach nur? 20 Minuten wollte es genau wissen und hat in Zürich die Probe aufs Exempel gemacht (siehe Video oben).

Nicht auf Yottas Mist gewachsen

Erfunden hat der vom Dschungelcamp-Haussender RTL zu Meister Yotta erklärte Muskelmann das Mircale-Morning-Konzept übrigens nicht selbst. Sondern der kalifornische Besteller-Autor und Motivations-Coach Hal Elrod, der damit deutlich erfolgreicher ist als sein Nachahmer im Camp.

Das könnte daran liegen, dass Bastian Yotta im Dschungel nur einen Auszug daraus präsentiert (siehe Box). Es könnte aber auch an dem von Elrod selbst geschaffenen Mythos liegen, der seiner Erfolgsgeschichte zugrunde liegt.

So erzählt Elrod, dass ihm die Ärzte nach einem schweren Autounfall im Alter von 20 Jahren mitteilten, er würde nie wieder laufen können. Doch er beschliesst, dieses Schicksal nicht anzunehmen. Er entwickelt seine Methode, lernt laufen und kann heute von seinem Motivationstraining leben.

