«Bachelor»-Mia hat vor laufender Kamera Sex

Diese Woche hat die Datingshow «Paradise Hotel» auf RTL begonnen. Schon die erste Folge verrät pikante Details: Im Laufe der Staffel wird es noch heiss zu- und hergehen. Nicht zuletzt wegen einer Schweizerin.

Umfrage Würdest du in der Show Sex haben? Ich würde eh niemals bei so einem Format teilnehmen.

Nein! Küssen okay, aber alles andere ist viel zu intim.

Vielleicht. Warum nicht?

Nur ganz versteckt unter der Decke.

Klaro!



Wer in der Staffelvorschau der Pilotfolge (oben!) ganz genau hinsieht, erkennt eine Ex-«Bachelor»-Kandidatin: Mia Madisson (22) knutscht mit Kandidat Germain (21) unter der Dusche, später wird eine Bettszene eingeblendet – und die beiden haben vor laufender Kamera Sex.

Tattoos lassen auf Mia schliessen

Welche Indizien Mia verraten haben: Ihr Underboob- und ihr Handtattoo. Ausserdem sind neben dem Bett Fotos zu erkennen, auf dem sie und Germain zu sehen sind.

In welcher Folge der Show die Zürcherin ihren ersten Auftritt haben wird, ist nicht bekannt. Auf Anfrage schätzt sie, dass es in der dritten oder vierten Episode so weit sein wird.

(afa)