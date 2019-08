Mia, was hältst du von den sexistischen Sprüchen?

Die Datingformate von RTL zählen nicht zur intellektuellen Elite der Fernsehunterhaltung und Trash-TV lebt nun mal von seinen äusserst einfach gestrickten Charakteren. Mit einer neuen Kuppelshow geht der deutsche Sender jedoch weit über die gesellschaftliche (Schmerz-)Grenze von «Der Bachelor» oder «Temptation Island» hinaus.

Umfrage Schaust du «Paradise Hotel»? Natürlich. Ich liebe dieses Trash-Format.

Hab ein, zwei Folgen gesehen. Mir ist es zu billig.

Nein – und werde ich auch nicht. Das Format ist mir zu blöd.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Im «Paradise Hotel», in dem sich zeigefreudige Singles zu Heteropaaren (gleichgeschlechtlich gibts bei Kandidaten wie Salvatore und Jacqueline «einfach nicht im Kopf») zusammenschliessen und um 20'000 Euro kämpfen, stehen nämlich frauenverachtende Kommentare an der Tagesordnung.

Untermalt werden die sexistischen Sprüche mit dem übertriebenen Gebalze der Männer. Ihr einziges Ziel in der Villa: Sex – und zwar ganz nach dem Motto: Komme, was wolle! Denn: «Was soll ich (sonst) mit ner Frau? Soll ich nur dastehen und reden?»

Frauen sollen gehorchen und sind ein Sexobjekt

Damit machte Ex-Kandidat Aaron bereits in der ersten Folge deutlich, dass in der TV-Show eine Frau (für ihn) in erster Linie keine Person, sondern nur ein Sexobjekt ist.

Auch sein Kollege Germain hält nicht viel vom weiblichen Geschlecht – zumindest nicht in einer Beziehung. «Die Frau muss wissen, dass der Mann mehr zu sagen hat. Sie muss ihm gehorchen.» Eine Aussage, der sein «Paradise Hotel»-Flirt Mia Madisson etwas abgewinnen kann – zumindest zum Teil.

Mia findet sexistische Aussagen nicht schlimm

«Ich weiss, wie er es meint, und deswegen stimme ich ihm zu. Nicht, dass eine Frau gehorchen muss, sondern, dass der Mann in einer Beziehung die Hosen anhaben soll», so die 23-Jährige zu 20 Minuten.

Erst seit Dienstag ist die Zürcherin in der Reality-Show auf TV Now zu sehen. Und schon jetzt zeigte sie alles von sich – ungewollt, wie sie sagt: «Ich wusste nicht, dass sie meine Brüste zeigen. Und es ist nicht gerade geil.» Jetzt sei es aber passiert.

Ihre Familie soll «Paradise Hotel» nicht sehen

Tabus kennt Mia keine. Vor allem nicht in Sachen Männer. Deshalb stehe sie auch dem Sex im «Paradise Hotel» offen gegenüber. «Wenn es sich ergibt, dann sollte man es einfach machen», findet sie. Nur bei einer Sache hört bei Mia der Spass im TV tatsächlich auf – «und zwar bei Gewalt».

Trotz ihrer skandalösen Auftritte im Schweizer und deutschen TV ist sich Mia ihrer Vorbildfunktion bewusst. Ihre Message an ihre Fans: «Man soll sich zeigen, wie man ist, und sich nicht verstellen.» Mias Familie hat ihren ersten Auftritt in der Datingshow noch nicht gesehen. «Ich möchte auch nicht, dass sie es sich ansehen.»

Mias beste Sprüche aus ihrer Folge liest du oben in der Bildstrecke.

(kao)