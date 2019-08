Die einen machen einer Person ein Kompliment, wenn sie sie gut finden. Andere wiederum sliden in ihre Insta-DMs. Janine Pink (32) sind diese Methoden wohl zu zahm und so wechselte sie am späten Samstagabend bei «Promi Big Brother» auf die Flirt-Überholspur.

Die «Köln 50667»-Darstellerin bezeichnete ihren Campingplatz-Mitbewohner und Ex-«Love Island»-Kandidaten Tobi Wegener (26) ja schon als «a sexy Leckerbissen». Nun liess sie ihn sowie die versammelte C-Promi-WG und alle Zuschauer wissen: «Hey, ich habe meinen Eisprung!»

Tobis Gesicht sprach Bände und die restlichen Bewohner wussten sofort, an wen diese Aussage gerichtet war. Wo sie die Gunst der Eisprung-Stunde nutzen will, liess Janine ebenfalls alle wissen (unten im Video): Nachdem Tobis Schlafsack verregnet wurde, bot sie ihm an, doch in ihren zu schlüpfen.



Janines Campingmatte ist noch trocken. (Video: Glomex/Tamedia)



Abgeschreckt hat Tobi die Eisprung-Ansage scheinbar nicht: Er liess sich beim Duschen bereitwillig von Janine einseifen. (Video: Glomex/Tamedia)

«Promi Big Brother» läuft täglich um 22.15 Uhr (und freitags um 20.15 Uhr) auf Sat 1.

(Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Prosieben/Sat 1.)

