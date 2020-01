«Show-Absage würde die Feuer auch nicht löschen»

Die Vorfreude hält sich heuer in Grenzen. Wegen der verheerenden Brände auf dem australischen Kontinent steht das Dschungelcamp seit Tagen massiv unter Beschuss. Ein deutscher Politiker forderte gar die kurzfristige Absage der Sendung. «Das Ganze erinnert an den Tanz auf dem Vulkan», kritisierte Karl Lauterbach (65) von der SPD.

Für den Sender RTL ist Abblasen aber keine Option. Am Freitagabend geht die neue Staffel wie geplant über die Bühne, wenn auch mit einigen verschärften Regeln. Die zwölf prominenten Camper sind denn auch schon längst nach Australien gereist – mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen.

«Paradox» und «übertrieben»

Schauspieler Raúl Richter (32) zum Beispiel findet es «tatsächlich paradox», für eine Unterhaltungsshow in ein Land zu fliegen, «in dem gerade Menschen um ihr Leben kämpfen und viele Tiere diesen Kampf bereits verloren haben», schrieb er vor schon vor einigen Tagen auf Instagram.

Jetzt hat auch Konkurrentin Danni Büchner (41) Stellung bezogen. «Dieses Ereignis, worauf sich alle Beteiligten seit Monaten freuen, wird leider von den verheerenden Buschbränden in Australien überschattet, bei dem bisher mehrere Menschen und Millionen Tiere getötet wurden», schreibt die Witwe des verstorbenen Reality-Stars Jens Büchner in einem Insta-Post. Und fügt an: «Auch uns bricht es das Herz.»

Genau wie Richter ruft sie ihre Community zum Spenden auf, die Show-Teilnehmer würden ebenfalls spenden. Zu erwarten, dass die Kandidaten ihre kompletten Gagen hergeben, sei aber «doch etwas übertrieben, keiner von euch würde sein komplettes Gehalt spenden».

Diese zwölf «Promis» ziehen heute Abend in den Dschungel:

Ohne Show keine Jobs für Australier

Die Forderung, die Show wegen der Katastrophe abzublasen, sei falsch, so Büchner weiter. «Selbst wenn das Dschungelcamp abgesagt werden würde … Es würde die Feuer nicht löschen, wie auch die beleidigenden Kommentare und Vorwürfe nicht!» Für die Australier sei es sogar wichtig, dass die Show durchgeführt werde, «sonst würden viele Einheimische ihren Job verlieren».

Auch Sonja Zietlow (51), die das Reality-Format mit Daniel Hartwich (41) moderiert, steht hinter der Entscheidung des Senders. «Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei ‹Ich bin ein Star – Holt mich hier raus› nicht (auch noch) zu verlieren», schreibt sie auf Facebook. «Diese Arbeit sichert ihnen nicht nur im Januar gutes Einkommen.»

Dr. Bob will nicht verzichten

Dem stimmt TV-Arzt Dr. Bob zu. Der 69-Jährige ist direkt von den Bränden betroffen und bangt zurzeit um sein Haus südlich von Sydney. Auf das Dschungelcamp will er trotzdem nicht verzichten, es sei ohnehin zu gefährlich, zu Hause zu bleiben. «Ich kann nichts mehr tun, nur warten. Daher bin ich sehr froh, dass ich hier arbeiten kann und den Job machen darf, den ich so liebe», so Dr. Bob gegenüber RTL.

Er finde es deshalb auch richtig, dass die Sendung durchgezogen werde. «Die Brände sind Hunderte Kilometer entfernt, wir sind hier sicher.»



