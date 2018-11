Sie war zweifelsohne eine der auffälligsten und schillerndsten Kandidatinnen der diesjährigen «Bachelor»-Staffel. Die voll tätowierte Bellydah (27) kam, knutschte (nicht mit Clive) und musste bereits nach Folge vier wieder gehen.

Sie war wohl too much für Rosenkavalier Clive Bucher (26). Und genau darum geht es in ihrem neuen Song (ja, Bellydah singt tatsächlich, und das nicht zum ersten Mal): «Sie sagen, es sei too much, too much», trällert Bellydah an der Seite von Kollegin und Cam-Girl Aviva Rocks. Und: «Aber really Baby don't touch, don't touch.»

«Habe den Beat ausgesucht»

Sie wisse selbst, dass sie nicht 08/15 sei, sagt Bellydah zu 20 Minuten. «Aber ich finde mich selbst nicht too much. Eher genau richtig.» Sie habe den Song selbst geschrieben «und den Beat ausgesucht», sagt sie stolz.

Trotzdem: Bellydah ist sich bewusst, dass sie «kein Musik-Talent» habe. Viel mehr reize sie die Videoclips zur Musik. Und da schöpft sie wahrlich aus dem Vollen: Doch seht selbst – im Video oben, das gestern zum Song erschienen ist.

