Loco Escritos Rede rührt Sänger Ritschi zu Tränen

In «Sing meinen Song» singen diesen Freitag alle Musikerinnen und Musiker ein Lied von Loco Escrito (30). Seven (41) liest dem Latin-Star eine Rede vor, die Loco an den Swiss Music Awards 2019 nach seinem Sieg in der Kategorie «Best Hit» für den Song «Adiós» hielt.

Loco Escritos unvorbereitete Rede handelt von seiner Vergangenheit und Motivation, stets weiterzumachen. Nach seinem Töffunfall 2015 schätzt er sein Leben viel mehr. «Jetzt fick ich richtig!», meinte er in der Dankesrede.

Die Ehrlichkeit und Authentizität, die in diesen Worten stecken, rühren Locos «Sing meinen Song»-Kumpel Ritschi (41) schliesslich zu Tränen, wie du oben im Video siehst.

«Sing meinen Song» läuft freitags um 20.15 Uhr auf TV24.

Seven gibt am Freitagabend übrigens ein 20 Minuten Showcase im Luzerner KKL, das auf 20min.ch im Livestream gezeigt wird. Und Loco Escrito hat nebenan die Chance, erneut den Swiss Music Award für den «Best Hit» abzustauben.

