«Das Geschlecht sollte keine Rolle spielen»

Nach zwölf Folgen aus Bern und 17 Folgen aus Luzern ist Zürich die neue Kulisse des Schweizer «Tatort». Und mit dem Umzug in die Limmatstadt bekommt die Kult-Krimi-Reihe auch zwei neue Kommissarinnen: Anna Pieri Zuercher (40) und Carol Schuler (32) gehen ab Herbst 2020 als Ermittlerinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott auf Verbrecherjagd.

Neben den Fällen soll der Fokus in den kommenden Folgen auch auf den Persönlichkeiten der Beamtinnen liegen – und das könnte bei dem ungleichen Paar spannend werden.

Unterschiedliches Team

Isabelle Grandjean (Pieri Zuercher) ist nämlich Juristin, die in einer Arbeiterfamilie in La-Chaux-de Fonds aufgewachsen ist. Nach ihrer Arbeit am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt sie nun seit fünf Jahren in Zürich.

Ihr zur Seite gestellt wird die unkonventionelle Fallanalytikerin Tessa Ott (Schuler) aus einer wohlhabenden Familie vom Zürichberg. Sie tritt ihre erste Stelle als Ermittlerin an.

Auch die neue Location bietet interessante Kriminalfälle. «Genug Themen gibt es in Zürich auf jeden Fall – Banken, die Fifa, Google, die dreckigen Machenschaften», versichert Schuler im Interview mit 20 Minuten.

Oben im Video verraten die beiden neuen «Tatort»-Schauspielerinnen, wie die Vorbereitungen zu den neuen Folgen laufen und wie ihr perfektes Verbrechen aussehen würde.

