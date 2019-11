SRF produziert jetzt nachhaltig

Das Schweizer Fernsehen will die Produktionsabläufe für Serien und Filme neu und nachhaltig gestalten. In Zusammenarbeit mit Myclimate wurde eine Liste von «ökologischen Nachhaltigkeitsmassnahmen» erarbeitet, die sogenanntes «Green Filming» möglich machen sollen, wie SRF am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Als Pilotprojekt gilt der «Tatort» – die neuen Folgen, die aktuell in Zürich gedreht werden, sollen möglichst klimafreundlich umgesetzt werden. Dazu wurden die CO2-Emissionen bei einem «Tatort»-Dreh von Myclimate erhoben und «mithilfe von externen Spezialistinnen und Spezialisten» verarbeitet.

CO2-Fussabdruck wird verringert

«Auf Basis dieser konkreten Verbrauchsdaten konnte dann ein CO2-Fussabdruck der Schweizer ‹Tatort›-Produktion aus dem Jahr 2018 erstellt werden», schreibt SRF weiter. Nun arbeite man in den aktuellen Produktionen daran, diesen Fussabdruck zu verkleinern.

Gemäss Dr. Bettina Kahlert, die bei Myclimate für die Ressourceneffizienz zuständig ist, wurden die «klima- und umweltrelevanten Aktivitäten und Verbrauche aus den Bereichen Energie, Transport, Geschäftsverkehr, Mitarbeitermobilität, Büromaterialien, Verpflegung und Abfälle» untersucht. Und auf Verminderungspotenzial geprüft. Wie die konkreten Massnahmen aussehen, wurde nicht kommuniziert.



SRF als Vorbild für gesamte Filmbranche

SRF will damit mit dem nachhaltigen «Tatort» eine Vorreiterrolle übernehmen – und weitere Filmschaffende dazu inspirieren, ökologischer zu arbeiten. Die Daten und Erkenntnisse sollen der gesamten Filmbranche zugänglich gemacht werden.

Urs Fitze, Leiter Fiktion beim SRF, beschreibt, was den Auslöser für das Umdenken gab. «Mich hat eine Studie aus Amerika aufgeschreckt, die besagt, dass die Film- und Fernsehindustrie in der Region Los Angeles der zweitgrösste Umweltverschmutzer ist. Nur die in der Region angesiedelten Ölraffinerien stossen noch mehr Schadstoffe aus.»

Da habe er realisiert, dass auch mit Filmproduktionen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden könne. Und dass «SRF als gutes Beispiel vorangehen» sollte.

