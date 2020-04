So sehr freut sich Remo, als er vom Sieg erfährt

Das Finale der Schweizer Neuauflage von «The Voice of Switzerland» musste am Montagabend lockdowngerecht improvisiert ablaufen. Die geplante Liveshow wurde gestrichen, die acht Gesangstalente lieferten ihre Final-Auftritte zu Hause in ihren Wohnzimmern ab.

Umfrage Was erhoffst du dir von Remo Forrer? Eine wunderbare Ballade auf dem Level von «Sign of the Times» als erste Single.

Eine Hit-Single nach der anderen und abertausende von Streams.

Ich glaube, er hat das Zeug zum Weltstar.

Ach, so Castingshow-Gewinner halten sich doch nie lang.

Erst mal über Ostern zuhause bleiben. Dann schauen wir weiter.



So war auch der Moment der Entscheidung für den Gewinner Remo Forrer wesentlich unglamouröser, als er das im TV-Studio mit künstlich gestrecktem Moderations-Countdown, mit Händchenhalten, gemeinsamem Bibbern und dem erlösenden Konfettiregen gewesen wäre.

«Plötzlich war die Sendung zu Ende, ohne dass ich meine Emotionen hätte teilen können», sagt Remo denn auch am Tag nach seinem Triumph zu 20 Minuten.

Die News kamen per Telefon

Der 18-Jährige verfolgte die Finalsendung mit seiner Familie daheim im Toggenburg. Vom Sieg erfuhr er dann nach Auswertung des Televotings von den Produzenten der Show per Telefon – und zum Glück hatte Mama Forrer ihr Handy zur Hand und hielt den Moment fest.

Wie sehr sich Remo über die Gewinner-News freute, siehst du oben im Video. Und ja, es war sehr viel emotionaler als der Dankes-Einspieler, der wenig später ins der Show zu sehen war (dieses Video findest du unten).

Remos Sieg-Performance:

Die Sieg-Verkündung:

(fim)