Über diese Netflix-Serie spricht die halbe Welt

«Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» (was für ein Titel!) dreht sich um den absurden Konkurrenzkampf und die Hetzkampagnen-Rivalität zwischen Zoobesitzer Joe Exotic und Raubkatzen-Auffangsstation-Betreiberin Carole Baskin.

Der Streit gipfelte darin, dass Joe Carole umbringen lassen wollte. Erst vor zwei Monaten wurde der US-Amerikaner unter anderem dafür zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt.

Und wer ist Joe Exotic?

Er heisst eigentlich Joseph Maldonado-Passage, ist 57 Jahre alt und ihn als «schillernd» zu bezeichnen, wäre wie den Wendler «noch trashig» zu nennen – eine masslose Untertreibung. Er ist nicht nur wie erwähnt Zoobetreiber, sondern sieht sich auch als der fleissigste Raubkatzenzüchter der USA und ist Countrymusiker. Als solcher singt er – natürlich – über Tiger:



Er kandidierte für das Amt des Gouverneurs von Oklahoma (wo sein Greater Wynnewood Exotic Animal Park steht) und sogar für das des Präsidenten der Vereinigten Staaten – beide Kampagnen liefen durchaus erfolglos. Joe Exotic ist offen homosexuell, polyamor und aktuell zum vierten Mal verheiratet.

Im Herbst 2018 wurde er verhaftet und stand 2019 wegen Tierquälerei, illegalem Handel mit Tigern und zweifacher Anstiftung zum Mord an Carole Baskin (einer der angeheuerten Männer war der FBI-Agent, der gegen ihn ermittelte – wir hören Hollywood schon mit den Hufen scharren) vor Gericht.

Ende Januar 2020 wurde er zu 22 Jahren Haft verurteilt und sitzt aktuell in einem Bundesgefängnis ein.

Wie beliebt ist die Serie denn?

Netflix veröffentlicht bekanntlich nur sehr selektiv Nutzerzahlen, aber gemäss Medienberichten ist die siebenteilige True-Crime-Dokuserie aktuell weit vorne in den Top-10-Trending-Listen auf der halben Welt vertreten.

Am Montag war «Tiger King» die siebtbeliebteste Serie der Schweizer Netflixer*innen. (Mehr zu den tagesaktuellen Charts des Portals erfährst du hier.)

Wie reagieren die Celebs?

Nun, die sind auch nur Menschen und darum so baff wie alle anderen, die die Dokuserie geschaut haben. Kim Kardashian (39) tweetete zum Beispiel:

Has anyone seen Tiger King on Netflix?!?! It is crazy!!!! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 22, 2020

Und stiess tags darauf eine rund 3000 Antworten starke Twitter-Diskussion zu einem Aspekt von «Tiger King» an (in der allerdings vor allem der Kanye-West-Taylor-Swift-Zoff thematisiert wurde – Social Media halt):

Wow the amount of texts I’ve gotten about Tiger King since I tweeted about it all have mentioned their belief that Carol killed her husband! What are your thoughts? Do you think Carol killed him? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 23, 2020

Jared Leto (48) hingegen holt sich neu seine Style-Inspo von Joe Exotic:

Cardi B (27) wiederum verlor kurz den Show-Faden, weil sie, öhm, anderweitig beschäftigt war:

What ya think bout TigerKing? I’m on the second episode and I’m alittle lost cause I started fucking 😩😒. — iamcardib (@iamcardib) March 27, 2020

Später schlug sie sich relativ klar auf die Seite von Joe Exotic:

Carol you think you slick bitch 😒😒😒😒 — iamcardib (@iamcardib) March 27, 2020

They did Joe so dirty over and over again — iamcardib (@iamcardib) March 27, 2020

Und kündigte an, den Protagonisten via Crowdfunding aus dem Gefängnis freikaufen zu wollen – wie auch immer das genau funktionieren soll:

Bout to start a gofundme account for Joe .He shall be free. — iamcardib (@iamcardib) March 28, 2020

Auch Chrissy Teigen (34) beteiligt sich an der «Tiger King»-Diskussion und glaubt, dass Carole Baskin nicht völlig unschuldig ist:

It is my opinion that I believe someone named don has maybe gone through a woman named carole’s meat grinder for sure https://t.co/xLRzcVznNN — chrissy teigen (@chrissyteigen) March 26, 2020

Und, äh, ja:

Und was macht Hollywood?

Offiziell noch nichts, aber wetten, die Story flimmert bald über die Kinoleinwände? Die Fans wissen auch schon, wer die Hauptrollen besetzen soll:

Daniel mcbride would be perfect to play a show based off tiger king #TigerKingNetflix #TigerKing pic.twitter.com/Ml9qYGUhiO — Hairgawd (@Hairgawd2) March 24, 2020

Please cast Florence Pugh as a young Carole Baskin. #TigerKing pic.twitter.com/MLtwtfFPk2 — Garin Pirnia (@gpirnia) March 29, 2020

If #TigerKing were a movie, these three MUST be in it! Somebody needs to do it! 😂



Danny McBride as Joe Exotic

Melissa McCarthy as Carole

Will Ferrell as Doc Antel pic.twitter.com/3uV2qob0BW — Josh Stump (@JoshStump) March 25, 2020

Die Hollywoodstars Dax Shepard (45) und Edward Norton (50) streiten sich derweil öffentlich um die Rolle des Joe Exotic:

Um, step aside, pal. You’re way too young and buff and you know it. You could probably pull off Maldonado still, actually. Wouldn’t that be fun? — Edward Norton (@EdwardNorton) March 26, 2020

Was treibt die Meme-Community?

Na, das Gaspedal durch den Pick-up-Boden und bis auf den Asphalt durchdrücken, natürlich – logisch, bei einem Werk, bei dem jede einzelne Szene pures Meme-Gold ist.

Me and the homies this coming Halloween #TigerKing pic.twitter.com/Fd2QN6ulhy — alia thorpe (@aliakatsi) March 24, 2020

This is the only greeting I will be using and accepting from now on #TigerKing pic.twitter.com/fmJktlPpwN — Officer Cool Cat Daddo (@officerdaddo) March 29, 2020

Alexa, play “I Saw A Tiger” by Joe Exotic #TigerKingNetflix pic.twitter.com/MV5GC3WMEC — Keℓℓy Smith (@Wiz__Kellyfa) March 25, 2020

Me leaving quarantine after Binging #TigerKing and listening to Joe Exotic music pic.twitter.com/OPtF5Q6T1U — Joe Bononno (@JoseTheCuervo) March 26, 2020

Me: Oh cool, a documentary about tigers. Let me check this out. #TigerKing



Me ten minutes later: pic.twitter.com/LMpKFnBCPe — Bill Welker (@MMAontheRocks) March 25, 2020

You know Netflix was sittin on #TigerKing and when quarantine hit they were like pic.twitter.com/ZkVAYTcJro — Drew Talbert (@DrewTalbert) March 26, 2020

Gibts sonst noch was zu sagen?

Wahrscheinlich ungefähr unendlich viel, weil holy shit, was für eine Story.

Aber wir beschränken uns zum Abschluss auf den Fakt, dass Britney Spears (38) an den 2002er MTV Video Music Awards neben Carole Baskin (rechts auf dem oberen Bild) im Publikum sass und Bhagavan Antle alias Doc Antle (unteres Bild; er wird in «Tiger King» ebenfalls gezeigt und ist weiter oben bei den Casting-Vorschlägen zu sehen) bei ihrem VMA-Auftritt 2001 im Hintergrund mit einem Tiger performte:

The tiger in the Slave 4 U perfromance was Doc Antles! pic.twitter.com/5k5VuBPg8H — Samantha Bush (@samanthaabushh) March 30, 2020

Mal schauen, ob Britney der Öffentlichkeit jemals verraten wird, wie genau ihre Verbindung zu diesem illustren Grüppchen aussieht.

(shy)