«Tiger King» erhält eine Bonusfolge

Die True-Crime-Doku «Tiger King» um Joseph Maldonado-Passage (alias Joe Exotic) beherrscht in diesen Tagen die sozialen Medien: Der Raubtierzüchter und Privatzoobesitzer wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt, weil er einen Auftragskiller auf seine Rivalin Carole Baskin ansetzte, die eine Wildkatzen-Auffangstation betreibt.

Die skurrilen Persönlichkeiten verbreiten sich durch ihr Meme-Potenzial rasant und machen die siebenteilige Dokureihe zu einem Riesenerfolg. Auch zahlreiche Stars haben sich auf ihren Millionen Followern starken Kanälen zur Serie geäussert. Daran will Netflix nun anknüpfen – die wahnwitzige Story soll in die Verlängerung gehen, wie Joe Exotics Ex-Geschäftspartner Jeff Lowe verrät.

Videogrüsse von Lowe

Zoobetreiber Lowe hat auf Twitter verkündet, dass das Kamerateam aktuell bei ihm zu Hause drehe und Material für eine neue Folge aufnimmt.

In der Videonachricht, die Lowe für den Baseballspieler und «Tiger King»-Fan Justin Turner aufgenommen hat, verkündet er ausserdem, dass die neue Episode der Doku schon nächste Woche online gehen soll.

So our friend @christie_dish listened to the podcast, @HoldingKourt and after last weeks episode decided to send us this!!!



🚨BREAKING NEWS FOLKS🚨



There will be 1 more episode of #TigerKing on@Netflix pic.twitter.com/YeRSIlDKTJ