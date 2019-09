Kris Jenner wird von Kims Security-Team angegriffen

Mit einem aufgeregten Telefonat zwischen Kim Kardashian (38) und ihrer Schwester Khloé (35) beginnt der Trailer zur neuen Folge von «Keeping Up with the Kardashians», der Mitte Woche erschienen ist. Grund für den Anruf: ein Unfall mit dem Personal.

Wie aus dem einminütigen Vorschau-Clip hervorgeht, hatte Matriarchin Kris Jenner (63) eine unsanfte Begegnung mit Kims Security.

Winselnde Kris Jenner

«Oh mein Gott, Kim, dein ganzes verdammtes Sicherheitsteam hat unsere Mutter angegriffen. Du musst jetzt sofort kommen! Wir haben gerade 911 angerufen, es ist so verrückt!», so Khloé zu ihrer Schwester, während man im Hintergrund Kris vor Schmerzen winseln hört.

Videomaterial vom Angriff gibt es bislang nicht. Die Situation dürfte allerdings ernst gewesen sein. Und gut möglich, dass in der nächsten KUWTK-Folge am Sonntag Bilder vom Zwischenfall zu sehen sein werden.



Der Trailer zur neuen Folge von KUWTK. (Quelle: Youtube/Keeping Up With The Kardashians)

