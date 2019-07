Ist Laura von Michael Wendler schwanger?

Trash-TV-Freunde kommen ab heute wieder auf ihre Kosten: RTL schickt erneut acht Promipaare in eine WG in Portugal. Dort müssen sie sich einigen Beziehungsproben stellen und in Challenges um die 50'000 Euro Preisgeld kämpfen.

Selbstverständlich ist auch in der vierten Staffel von «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» für ordentlich Zündstoff gesorgt. Schon die erste Folge wirft einige Fragen auf.

Gabs den ersten Sex in der Villa?

Wenns nach dem Wendler ginge, würde nichts dagegen sprechen. Die ganze Villa ist mit Kameras versehen. Nur das stille Örtchen im Garten soll nicht videoüberwacht sein: «Unser Plan war ja, auf die Toilette draussen zu gehen. Ich hoffe, dass es zu Sex kommt. Ich hoffe ja immer! Liegt nicht an mir. Ich kann immer», so der Schlagersänger.

Und dann plaudert er noch mehr Details aus: «Es könnte sein, dass es zum allerersten Mal in der Geschichte des Sommerhauses zu Sex im Haus kommt. Wir haben das Kreuz im Zimmer schon abgenommen.»

Ist Laura Müller etwa schwanger?

Mitten in der Nacht wird Michael Wendlers Freundin Laura von Übelkeit gequält. «Ich muss brechen, Baby», meint sie zum Schlagersänger, doch der schläft lieber weiter.

Sie übergibt sich in die Toilette im Garten, doch auch am nächsten Morgen ist es der 18-Jährigen noch schlecht. Jasmin Herren sieht dafür einen klaren Grund: «Da hat der Wendler mal schön einen Braten in die Röhre gelegt.» Diese Vermutung dementiert Laura. Sie habe die Pille immer genommen.

Packt Mike Heiter zu wenig im Haushalt an?

Die ehemaligen «Love Island»-Turteltauben Elena Miras und Mike Heiter haben neun Monate nach ihrem Kennenlernen eine Tochter bekommen. Aylen hat den Alltag der beiden verändert – doch Mike scheint davon allzu sehr betroffen zu sein. «Du hilfst nur in der Küche, weil die Kamera läuft», so Elena.

Im Paar-Interview bricht sie dann in Tränen aus und meint: «Teilweise muss er sich ein bisschen mehr anstrengen und mir mehr helfen.»

Was war der Grund für die zwischenzeitliche Trennung von Johannes Haller und Yeliz Koc?

Im Mai 2018 haben die beiden sich bei «Bachelor in Paradise» kennengelernt, seither sind sie ein Paar. «Wir haben ganz oft diese Momente, in denen wir unsere Beziehung nicht nur zu zweit führen, sondern immer noch mit dieser dritten Person, die heisst Instagram und Öffentlichkeit», so Johannes.

Das scheint der Grund für eine zweiwöchige Trennung gewesen zu sein. «Manchmal wusste ich nicht, ob er in einer Beziehung mit Instagram oder mit mir ist», sagt Yeliz.

Hat Willi Herren ein Aggressionsproblem?

Zum Ende der Folge muss jedes Paar ein anderes Paar nominieren, das auf die Abschussliste kommt. Steffi und Roland Bartsch entscheiden sich für Jasmin und Willi Herren (weil sie ihnen im Haus zu laut sind) – und der tickt wegen der Nomination aus.

«Du hast ein ganz aggressives Potenzial in dir. Du bist ganz böse», meint Willi zu Roland – der durchgehend versucht, ihn zu beschwichtigen. Willi feuert jedoch weiterhin auf Roland, Steffi weint und Roland meint: «Dass das so ein Horrorhaus wird, für kein Geld der Welt hätte ich das gemacht.»

Welche Promis ins Sommerhaus einziehen und was sie dazu sagen, gibts oben im Video.

