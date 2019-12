Bei den Dreamdates hat sich 3+-Bachelor Patric Haziri (29) jeweils einen ganzen Tag Zeit genommen, um die verbliebenen vier Kandidatinnen besser kennenzulernen. Bei der Zürcherin Grace hängte er sogar noch eine Nacht dran: Die beiden sind nach ihrem Dinner noch zusammen im Bett gelandet.

Schon in der Folge zuvor knutschten und kuschelten Patric und Grace nach dem Essen noch in der Horizontalen. Eine Woche vor der Entscheidung ist die 27-jährige Restaurationsfachfrau damit plötzlich ganz vorn im Rennen um die Patrics Rose.

Doch wie nahe sind sich die beiden nach dem Dreamdate gekommen? Grace klärt gleich selbst auf.

Was ist in deiner Dreamdate-Nacht passiert?

Es ist nichts passiert. Nach dem Dreh sind wir aber zurück in seine Villa gegangen.

Okay, was ist denn in Patrics Villa passiert?

Wir haben eine schöne Nacht verbracht. Wir hatten keinen Sex. Ich habe nur gesagt, dass wir «intim» geworden sind, um meine Konkurrentinnen eifersüchtig zu machen.

Denkst du, du und Patric seid euch bei den Dreamdates von allen am nächsten gekommen?

Das denke ich nicht. Wir wurden ja eben nicht intim. Wir haben alle genau gleich viel gemacht mit ihm, nämlich geküsst – das haben mir die anderen drei jedenfalls so gesagt.

Wie war es, dir selbst beim Dreamdaten zuzuschauen?

Schon recht komisch. Also eigentlich ist es mir etwas unangenehm, auch wegen dem, was ich alles gesagt habe. Aber so ist das halt, gell.

Am kommenden Montag fällt die Entscheidung bei der achten Staffel von «Der Bachelor». Mit Sandra (38), Rivana (29) und Grace haben noch drei Frauen die Chance auf die finale Rose von Patric. «Der Bachelor» läuft montags ab 20.15 Uhr auf 3+.

(shy)