In der Vergangenheit – immerhin schon 13 «Bachelor»- und «Bachelorette»-Staffeln – gabs da schon alle erdenklichen Konstellationen. Der Standard: Man lässt alles offen und betont nach der Show noch mindestens drei Monate lang, dass man sich erstmal kennenlernen will.

Eher seltener legen sich die Protagonisten schon fest und labeln die Beziehung beziehungsweise Nicht-Beziehung. Oder man macht den Rentsch, schwenkt kurzfristig um und entscheidet sich kurz vor der Wiedersehens-Sendung doch noch für die Zweitplatzierte.

In welche Schublade sich Patric Haziri (29) und seine Auserwählte Grace (27) stecken lassen, wurde nun am Dienstagabend verkündet. Inklusive viel Brimborium drumherum. Wir haben uns durch alle komplizierten Fehden und Dramen gekämpft und beantworten die wirklich wichtigen Fragen der diesjährigen Zusatzfolge:

Wie geht es Rivana?

Ihre Fans können aufatmen: Der Siegerin der Herzen ist wohlauf. «Ich habe für mich selbst viel gelernt, ich bin glücklich», sagt Rivana (29) mit Tränen in den Augen. Sie fühle sich gut, auch ohne Mann. Für Patric empfinde sie zwar immer noch etwas. «Aber die Gefühle gehen irgendwann schon weg.»

Warum heult Rafael?



Man kann dem Ex-Bachelor und langjährigen Zusatzfolgen-Moderator viel vorwerfen. Dass er sich nicht mit seinen Interviewpartnern identifizieren würde, definitiv nicht: Als Patric davon schwärmt, wie schön es gewesen sei, Rivanas Gefühlsbarrieren zu durchbrechen, hat Rafael Beutl (34) vor Rührung Tränen in den Augen.

Ein Profi wie er fängt sich aber schnell. «Schönes Schlusswort, wirklich. Aber am Schluss blieb nur noch Grace übrig.»

Und sind Patric und Grace nun ein Paar?

Auch wenn sie erst demonstrativ Händchen haltend auf dem Sofa sitzen: Nein, Patric und Grace sind nicht zusammen. Schon bei den Dreharbeiten in Thailand vermochten ja selbst Palmen, Sonnenuntergänge und noch nicht einmal Alkohol die Stimmung zwischen den beiden zu lockern.

Und dann «Zäck, simer wieder da», um es in Patrics Worten zu sagen. Die Dates in der Schweiz – in Graces Wohnwagen oder Patrics Luxusappartement – verkamen da nur noch zu gequälten Groschenroman-Szenen.

Aber Rafael muss sie halt stellen, die Fragen aller Fragen, auf die «wir alle sehnsüchtig warten»: «Patric, Grace – sit ihr no äs Paar oder nid?» Nach kurzem Blickaustausch und Patric' obligatem Lachen folgt eine lange, geschliffene und rhythmisch vorgetragene Erklärung des Bachelors 2019, die wir gern vollständig wiedergeben:

«Wir erlebten eine unglaubliche Zeit miteinander. Wir hatten mega tolle Momente, Challenges, Abenteuer und Dreamdates. Wir waren in diesen Wochen im Paradies. Zurück in der Realität, zurück in der Schweiz, probierten wir, uns näher kennenzulernen, näher abzustimmen. Wir trafen uns, es war nicht ganz einfach. Wir merkten dann schlussendlich, dass es nicht gepasst hat. Dass wir einfach einen zu unterschiedlichen Background haben. Zu unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft, von einer Beziehung. Und darum haben wir gemerkt, dass es einfach nicht passt.

