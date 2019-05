GNTM verkommt zur Tokio-Hotel-Werbeshow

Als Heidi Klum (45) vor einem Jahr ihre Liebe zu Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) öffentlich machte, witzelten und werweissten Fans, wie sich die Beziehung wohl auf die 2019er Staffel von «Germany's next Topmodel» auswirken würde.

Umfrage Was hältst du von so viel Tokio Hotel bei «Germany's next Topmodel»? Voll geil. Mir kann es gar nicht zu viel Tokio Hotel sein.

Das fällt mir weder positiv noch negativ auf.

Solange sie es in den kommenden Folgen nicht weiter übertreiben, geht das für mich in Ordnung.

Das ist ein Grund zum Ausschalten.

Durch GNTM habe ich überhaupt erst von Tokio Hotel erfahren, alles easy also.



Spätestens seit der Folge vom Donnerstagabend ist klar: In GNTM steckt bald genauso viel Heidi Klum wie Tokio Hotel; denn Sänger und Tom-Zwilling Bill Kaulitz (29) trat diesmal als Gastjuror auf.

Die Castingshow wird damit langsam, aber sicher auch zur Tokio-Hotel-Dauerwerbesendung – wir fassen zusammen, warum.

Der Titelsong

Zu Beginn jeder Episode und bei der Rückkehr aus jeder Werbepause ist der Titelsong der aktuellen Staffel von «Germany's next Topmodel» zu hören. Und der stammt – natürlich – von Tokio Hotel.



Der Lyric-Clip zu «Melancholic Paradise». (Quelle: Youtube / Tokio Hotel)

Die Verlobung

An Heiligabend verkündeten Heidi und Tom ihre Verlobung. Der neue Klunker am Finger der Modelmama wurde dann auch zum Thema in der Sendung gemacht – obwohl er für die Suche nach Germany's next Topmodel keine Rolle spielt.

Aber: So konnten Kaulitz und Tokio Hotel mal wieder erwähnt werden.



Die Szene, in der Heidi Klum ihren Mädchen den Verlobungsring zeigt. (Video: Instagram/Wibbitz/20 Minuten)

Das Casting

In der Folge vom Donnerstagabend erhielten die Nachwuchs-Models eine Casting-Einladung () – für welchen Kunden, war zunächst unklar. An der Location angekommen, fanden sie Bill Kaulitz vor, der ihnen – und dem Rest der Welt, weil vorher wusste das nicht wirklich jemand, oder? – eröffnete, dass er ein Fashionlabel mit dem klingenden Namen Magdeburg-LosAngeles betreibt.

Für ein Feature in der deutschen «Vogue» suchte er darum ein Model, was die Girls aufgeregt klatschen liess – obwohl sein Brand gegenüber den anderen GNTM-Castingveranstaltern wie Gillette Venus oder About You vergleichsweise wenig Daseinsberechtigung in der Show hat.



Beim Shooting stand auch Bill selbst vor der Kamera. (Video: Glomex/Tamedia)

Der Sänger fungierte dann auch gleich als Gastjuror der jüngsten Folge, durfte per Wildcard sogar entscheiden, wer die letzte Rose, äh, das letzte Foto bekommt.

Die Ausstrahlung der Episode fällt übrigens fast genau auf den Europa-Tourstart von Tokio Hotel. Schöner Zufall, gell. Am 20. Mai spielt das Quartett dann im Zürcher Volkshaus.

Das Finale?

Am 23. Mai findet das Live-Finale der 2019er Staffel von «Germany's next Topmodel» statt. In diesen Shows performen jeweils auch Musiker – pullt Heidi einen Manuela Frey (wegen Bastian Baker im SNTM-Finale , weisch no?) und lässt Tokio Hotel auftreten?

«Alle Infos zum Finale wird Prosieben rechtzeitig verkünden. Lassen Sie sich überraschen», antwortet eine Sender-Sprecherin auf eine entsprechende Anfrage von «Bild». Klar, das ist keine Bestätigung – aber eben auch kein Dementi.

(shy)