Donald Glovers weisses Alter Ego war im Publikum

In der Nacht auf Dienstag wurden zum 70. Mal die Emmy Awards in Los Angeles verliehen. Die melancholische 50er-Jahre-Serie «The Marvelous Ms. Maisel» wurde als beste Comedy-Serie und Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan (27) als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie ausgezeichnet. «Game of Thrones» dominierte auch dieses Jahr und erhielt zum dritten Mal den Award als beste Drama-Serie. Insgesamt gewann das Fantasy-Spektakel neun Preise.

Umfrage Bist du «Atlanta»-Fan? Total. Ich finde die Serie spitze.

Ich habe ein, zwei Folgen gesehen. Es hat mich aber nicht gepackt.

Nein, die Serie habe ich noch nie gesehen. Gibt es die auf Netflix?



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Für den Gesprächsstoff des Abends sorgte allerdings etwas anderes: In der Kategorie bester Schauspieler in einer Comedy-Serie setzte sich Bill Hader (40) gegen Donald Glover (34) durch. Bevor Hader die Bühne betrat, umarmte er einen fremden Mann, der vor ihm sass. Es war Teddy Perkins aus «Atlanta».

Kam Glover als Bösewicht Perkins?

Die Zuschauer trauten ihren Augen nicht, als sie den exzentrischen weissen Bösewicht aus der FX-Network-Serie im Publikum entdeckten – nur Glover, der die Figur in der zweiten Staffel der FX-Network-Serie verkörpert, zeigte sich unbeeindruckt.

Wer nun glaubt, dass Glover bei den Emmys 2018 kurzfristig in sein Serien-Ego schlüpfte, irrt. Beide Männer wurden zur gleichen Zeit im Publikum gesichtet. Stattdessen verkleidete sich laut Polygon.com sein Co-Star Lakeith Stanfield (27) als Perkins.

Auf Twitter war das Erscheinen des Bösewichts bei den Emmy-Awards 2018 eines der Top-Themen in der Nacht auf Dienstag:

Do y’all see Donald Glover as Teddy Perkins at the Emmys 😂 #Emmys70 pic.twitter.com/acwjS2t1LR — Dev (@Devin_Shaylsse) 18. September 2018

Sowohl Teddy Perkins als auch Donald Glover wurden zur gleichen Zeit im Publikum von den Kameras eingefangen:

«Teddy Perkins ist bei den Emmys», zeigt sich dieser User beeindruckt:

Donald Glover totally dressed like Teddy Perkins to get that award smh my mans deserved that 😭 pic.twitter.com/1ir9YVZUTb — Elise Swopes (@Swopes) 18. September 2018

Die Gewinner der Emmy Awards 2018 siehst du oben in der Bildstrecke.

(kao)