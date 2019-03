Ist Andrina Santoro die neue Bachelorette?

Andrina Santoro aus Zürich soll die neue Bachelorette sein. Das berichtet Nau.ch. Auf Anfrage von 20 Minuten wollte der TV-Sender 3+ die Meldung nicht kommentieren.

Andrina ist 26, verdient ihr Geld als Fitness-Influencerin und -Trainerin und hat bereits über 270'000 Follower auf Instagram.

Vage Faktenlage

Sie sei zudem seit drei Jahren single und habe sich die Oberweite vergrössern lassen. «Ich habe mir meine Brüste in Belgrad machen lassen», wird sie von Nau.ch zitiert – ob die Influencerin dies dem Portal direkt gesagt hat, steht allerdings nicht.

Auch die Quelle für die Info, dass Andrina Santoro die neue Protagonistin der Kuppelshow «Die Bachelorette» ist, wird nicht genannt. «Ein Familienmitglied» habe immerhin bestätigt, dass 3+ bereits in Zürich gedreht habe.

Neue Location

Auch in Südafrika sei gefilmt worden. Dies deckt sich mit dem am Freitagmittag releasten Teaser von 3+, der andeutet, dass das Format nicht mehr in Thailand, sondern an einer anderen Location gedreht wurde:



(Video: 3+)

Offizielle Infos sollen Anfang April folgen. Dann wird sich zeigen, ob Andrina wirklich die Nachfolgerin von Adela Smajic (26), Eli Simic (30), Zaklina Djuricic (31) und Frieda Hodel (35) ist.

