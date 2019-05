GoT-Fans fordern ein Remake der achten Staffel

Achtung: In diesem Artikel sind zwei Bilder der kommenden, allerletzten Folge von «Game of Thrones» zu sehen, die Spoiler enthalten für Leute, die die aktuelle Episode noch nicht gesehen haben!

Umfrage Wünschst du dir ein Remake der achten Staffel von «Game of Thrones»? Wieso sollte ich? Die Season ist super!

Nein, auch wenn ich von der finalen Staffel enttäuscht bin. Aber irgendwann ist ja auch mal gut.

Wichtig ist mir das nicht, aber schauen würde ich sie schon, wenn sie überarbeitet werden würde.

Mehr als alles andere auf der Welt!

«Game of Thrones» ist mir so lang wie breit. Aber die finale Staffel von «Scrubs», die gehört wirklich neu gemacht, gopf!



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Sogar Leute, die «Game of Thrones» nicht schauen, dürften mittlerweile mitbekommen haben, dass die finale achte Staffel der Fantasy-Serie durchaus kontrovers aufgenommen wird. Oder um es mit einem konkreten Twitter-Zitat zu sagen: «Die ruinieren die Serie mit den letzten drei Folgen!»

Ein engagierter Fan hat nun die Initiative ergriffen und eine Petition gestartet, mit der er fordert: «Macht die achte Staffel von ‹Game of Thrones› nochmals – mit kompetenten Drehbuchautoren.»

«Macht es möglich!»

Im Petitionstext unterstellt er den Schöpfern der Serie, David Benioff (48) und D. B. Weiss (48), dass sie ohne die Romanvorlage – Buchautor George R. R. Martin (70) hinkt der Serienumsetzung hinterher – nichts Vernünftiges hinbekommen.

«Diese Serie verdient eine finale Staffel, die Sinn macht.» Und an den Sender gerichtet, der «Game of Thrones» ausstrahlt: «Ihr Leute von HBO, macht es möglich!»



Einer der beiden Screenshots der finalen Folge, die HBO Mitte Woche veröffentlicht hat. (Bild: HBO)

Schon über 730'000 Unterschriften

Gestartet wurde die Petition schon vor einer Woche, richtig Fahrt aufgenommen hat sie aber erst in der Nacht auf Donnerstag. Bis Freitagnachmittag hatten schon über 730'000 enttäuschte Fans online unterschrieben.

Verbindlich sind solche Change.org-Petitionen natürlich nicht – sie lenken höchstens die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema. Und dass HBO die achte Staffel nochmals schreiben, drehen und produzieren lässt, ist sowieso ausgeschlossen.



Und hier der andere. (Bild: Helen Sloan/HBO)

Staffel 8 erzielt Traumquoten

Der Sender hätte nämlich keinen Grund dazu. Denn trotz schlechter Kritiken und aufgebrachter Fans ist die finale Season eine Rekordstaffel: Keine der bisherigen fünf Folgen verzeichnete weniger als zehn Millionen Zuschauer; die aktuelle fünfte Episode erreichte mit 12,48 Millionen Zuschauern sogar mehr als jede der 71 Folgen vorher.

In der Nacht auf Montag (genau: um 3 Uhr morgens Schweizer Zeit) wird die allerletzte Folge von «Game of Thrones» ausgestrahlt – also ausser, mit der Petition wird ein Remake erwirkt. Aber eben.

(shy)