Im «Game of Thrones»-Prequel gibts Direwolves

Knapp zwei Monate oder ein Sechsteljahr sind seit der allerletzten Folge von «Game of Thrones» vergangen. Die meisten dürften das «enttäuschende» Finale also mittlerweile verdaut und sich mit den grossartigen neuen Staffeln von «Dark» und «Stranger Things» getröstet haben.

Umfrage Freust du dich aufs «Game of Thrones»-Prequel? Und wie. Gebt mir mehr von dem Stoff. Mehr! MEHR!

Freuen wäre übertrieben. Nach dem GoT-Finale bin ich der Materie gegenüber skeptisch. Aber ich bin trotzdem mal vorsichtig optimistisch.

Das Thema ist für mich durch. Nochmals lasse ich mir nicht das Herz brechen. #GebrannteKinderUndSo

Das hat mich alles eh noch nie interessiert. Weiss eigentlich jemand, wann die nächste Staffel von «Two and a Half Men» startet?



Und vielleicht sind sie sogar bereit, dem «Game of Thrones»-Kosmos nochmals eine Chance zu geben.

Wenn das der Fall ist, dann willkommen im Hype-Train; denn George R. R. Martin (70), Autor der Buchvorlage «A Song of Ice and Fire» und ausführender Produzent der TV-Adaptionen, hat «Entertainment Weekly» einige Details zur GoT-Prequel-Serie gesteckt, deren Pilotfolge gerade in Nordirland gedreht wird.

1. Statt der Seven Kingdoms gibts etwa 100 Königreiche

Die neue Serie spielt etwa 5000 Jahre vor den Geschehnissen der Seven Kingdoms in «Game of Thrones». Vorher war der Kontinent Westeros in neun Königreiche unterteilt, so Martin. «Wenn man weiter zurückgeht, waren es zwölf und noch früher waren es etwa 100 winzige Königreiche – und zu dieser Zeit spielt die Serie.»

Wenn es schon zwischen den sieben Reichen in «Game of Thrones» ordentlich Spannungen und schliesslich auch Kriege gab, dann wird im Prequel-Westeros wohl reinste Anarchie der Sorte «Shoppingcenter am Black Friday» herrschen. An Blut und Gedärmen dürfte es somit nicht mangeln.

2. Starks, Direwolves und White Walkers sind dabei

«Die Starks sind auf jeden Fall dabei», kündigt Martin gegenüber EW an. Die Vorfahren von Sansa, Arya und Ned Stark stammen schliesslich von den First Men ab, sind also ungefähr seit immer in Westeros.

Drachen, die in «Game of Thrones» eine wichtige Rolle spielen, waren vor 5000 Jahren aber noch nicht da. Andere Viecher aber schon: «Direwolves und Mammuts gab es schon damals.» Yes, Direwolves! Für die Story aber vielleicht noch wichtiger: «Natürlich sind auch die White Walkers da.»

Die Superbösewichte haben in Martins Fantasy-Universum vor 8000 Jahren (steht so im Buch-Wiki – aber vielleicht nimmts die Prequel-Serie mit den Zeitangaben nicht so genau, zwischen 5000 und 8000 liegen ja nur 3000 Jahre, hüstel) nämlich schon mal Westeros überfallen und keinen Stein auf dem anderen sowie keinen Menschenknochen auf dem anderen gelassen.

3. Die Lannisters sind abwesend

Die Vorfahren von Cersei, Jaime und Tyrion Lannister hatten im Westeros vor 5000 (oder 8000? Egal!) Jahren noch nichts zu melden, verrät George R. R. Martin. Der spätere Familiensitz des Klans, Casterly Rock, war deswegen aber nicht unbewohnt. Denn dort hausten damals – sinnigerweise – die namensgebenden Casterlys.

Ob im Prequel thematisiert wird, wie die Lannisters sich die hübsche Burg hoch oben auf den Klippen der Westerlands von den Casterlys erschwindelten, ist laut EW aktuell nicht klar.

4. Es gibt erneut keine Hauptfigur

Laut Martin arbeitet Showrunner Jane Goldman (49) genauso wie ihre GoT-Kollegen David Benioff (48) und D. B. Weiss (48) nicht mit einer zentralen Hauptfigur oder einer kleinen Handvoll Hauptrollen. «Es ist viel eher wieder ein grosses Ensemble.»

Natürlich: Bei «Game of Thrones» kristallisierten sich trotzdem Hauptfiguren heraus – Jon Snow hatte schliesslich einiges mehr an Bildschirmzeit als Jaqen H'ghar (wenn du jetzt fragst: «Hä, wer?», dann antworten wir: «siehst du»).

Beim Prequel könnte es ähnlich aussehen, hat HBO doch bei der Ankündigung des Casts ein (gefühltes) Augenmerk auf Naomi Watts (50, links), Naomi Ackie (26, Mitte) und Denise Gough (39, rechts) gelegt. Diese These grenzt jedoch an Wahrsagerei, da über die Figuren schliesslich noch praktisch nichts bekannt ist.

5. Der Name klingt (vielleicht) vertraut

Einen offiziellen Titel hat das Prequel noch nicht. Buchvorlage-Autor George R. R. Martin hatte mal «The Long Night» vorgeschlagen; so wird die Zeit der oben erwähnten ersten White-Walker-Besetzung bezeichnet. Das Problem: Die dritte Episode der finalen «Game of Thrones»-Staffel mit der gigantischen Schlacht gegen die Walkers trug genau diesen Namen.

«Ich habe mitbekommen, dass deswegen mit der Variante ‹The Longest Night› geliebäugelt wird. Also ich hätte nichts dagegen», lässt Martin wissen.

Während er das Prequel als ausführender Produzent begleitet, liegt sein Schreibfokus laut «Entertainment Weekly» übrigens aktuell ausschliesslich auf dem sechsten, zweitletzten Roman seiner «A Song of Ice and Fire»-Reihe.

