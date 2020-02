5 Schweizer kämpfen um Dieter Bohlens Gunst

Auch für die 17. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» haben sich wieder Tausende Sänger und Sängerinnen beworben, um Dieter Bohlens (66) nächste Musikhoffnung zu werden. Mittlerweile hat die Jury um den Poptitan aussortiert: 23 Kandidaten sind zurzeit noch im Rennen um den Titel.

Sie bestreiten in der Folge vom Samstagabend den zweiten Recall in Südafrika. Umgeben von herrlicher Natur und bei strahlendem Sonnenschein performen sie in Dreier- oder Vierergruppen Songs, die sie selber ausgewählt haben – und hoffen auf das Wohlwollen der Jury.

Poptitan ist nicht zufrieden

Bevor es zum entscheidenden Auftritt geht, müssen die Kandidaten ihre Songauswahl jedoch vom Chefjuror absegnen lassen. Doch Bohlen ist mit den Ideen seiner Schützlinge so gar nicht zufrieden: Kurzerhand stellt er einige Gruppen neu zusammen und gibt ihnen andere Lieder.

Unter den 23 Kandidaten, die in Südafrika um den Einzug in die Liveshows kämpfen, sind auch fünf hoffnungsvolle Musiker aus der Schweiz: Ricardo Rodrigues, Marcio Pereira Conrado, Vanissa Toufeili, Liron Blumberg und Tamara Lara Pérez wollen in die Fussstapfen von vergangenen erfolgreichen Schweizer DSDS-Kandidaten treten.

In der obigen Bildstrecke stellen wir die Schweizer DSDS-Kandidaten vor.

