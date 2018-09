7 neue Serien, die ihr nicht verpassen solltet

«Maniac»

Mit: Emma Stone und Jonah Hill

Genre: Sci-Fi-Komödie

Worum gehts: Zwei Fremde nehmen an einer mysteriösen Medikamentenstudie teil, die ihre psychischen Probleme langfristig lösen soll. Doch die Dinge verlaufen ganz und gar nicht nach Plan.

Must-See weil: Der neue Bond-Regisseur Cary Fukunaga uns auf einen wilden, stylischen Trip mitnimmt, den man so noch selten abseits der Kinoleinwand gesehen hat.

Jetzt auf Netflix

«Titans»

Mit: Minka Kelly und Brandon Twaithes

Genre: Comic-Adaption

Worum gehts: Eine Gruppe junger Superhelden, angeführt von Nightwing (auch bekannt als Batmans Robin) bekämpft das Böse in Gotham und anderswo.

Must-See weil: die Serie alten Superhelden neues Leben einhaucht und sie in der Realität verankert.

Ab 12.10. auf der Streaming-Plattform DC Universe

«Camping»

Mit: Jennifer Garner und David Tennant

Genre: Komödie

Worums gehts: Der Campingtrip eines Ehepaares und seiner Freunde läuft völlig aus dem Ruder.

Must-See weil: Schöpferin Lena Dunham mit «Girls» zur Stimme ihrer Generation wurde. Jetzt überspringt sie eine und thematisiert die Neurosen der Mittvierziger. So lernt die Generation Z endlich, wie ihre Alten ticken.

Ab 12.10. auf HBO

«The Chilling Adventures of Sabrina»

Mit: Kiernan Shipka («Mad Men»)

Genre: Fantasy

Worum gehts: Kurz vor ihrem 16. Geburtstag muss sich Sabrina zwischen der Hexenwelt ihrer Familie und dem normalen Leben ihrer Freunde entschieden.

Must-See weil: Hexen gerade ziemlich angesagt sind. Auch die Classic-Serie «Charmed» bekommt ein Reboot.

Ab 26.10. auf Netflix

«Tell Me A Story»

Mit: Kim Catrall und Austin Butler

Genre: Thriller

Worum gehts: Die beliebesten Märchen der Welt werden als dunkle Psychothriller ins New York der heutigen Zeit verlegt.

Must-See weil: Wir nun edgültig den Beweis dafür haben, dass Märchen nichts für kleine Kinder sind.

Ab 31.10. auf CBS All Access

«Homecoming»

Mit: Julia Roberts

Genre: Politthriller

Worum gehts: In der Adaption des gleichnamigen US-Podcasts arbeitet Heidi Bergman (Roberts) in einer geheimen Regierungseinrichtung die Soldaten hilft, zurück ins zivile Leben zu finden.

Must-See weil: Amerikas Filmstar Nummer eins sich ihre erste grosse Serienrolle sicher mit Bedacht ausgesucht hat. Und «Mr. Robot»-Schöpfer Sam Esmail bei allen Episoden im Regiestuhl sass.

Ab 2.11. auf Amazon Prime

«Das Parfum»

Mit: Wotan Wilke Möhring und August Diehl

Genre: Krimi

Worum gehts: Eine brutale Mordserie führt die Ermittler in die Vergangenheit von fünf Internatsschülern. Im Gegensatz zu Patrick Süskinds Roman spielt die Geschichte statt im 18. Jahrhundert in der Gegenwart.

Must-See weil: Auch die Deutschen gelerent haben, Serien auf Weltniveau zu schaffen. Zum Beispiel mit «Babylon Berlin» oder «Dark».

Ab 14.11. auf ZDFneo und in der Mediathek

Welche neuen Serien stehen bei euch auf dem Zettel? Diskutiert mit.



(cat)