«Herr der Ringe» wird die teuerste Serie aller Zeiten

Vor rund zwei Jahren hat Amazon Studios die Rechte erlangt, eine Fernsehserie über J. R. R. Tolkiens Fantasy-Spektakel «Der Herr der Ringe» zu produzieren. Nun teilt Amazon mit: Die Dreharbeiten werden wie schon bei Peter Jacksons Filmtrilogie in Neuseeland stattfinden.

«Als wir nach einem Ort suchten, an dem wir die Schönheit des Zweiten Zeitalters der Mittelerde zum Leben erwecken können, wussten wir, dass es ein majestätischer Ort mit unberührten Küsten, Wäldern und Bergen sein muss», hiess es in einer Erklärung der Produzenten J.D. Payne und Patrick McKay. Ausserdem finde sich in Neuseeland eine sehr gute Film-Infrastruktur mit hervorragenden Studios und Mitarbeitern.

Vorproduktion läuft bereits

Die Vorproduktion habe bereits begonnen und die Serienproduktion werde man in den kommenden Monaten in Auckland in Angriff nehmen, heisst es in der Pressemitteilung von Amazon.

Geplant wird offenbar mit einem Budget von mindestens einer Milliarde US-Dollar, wonach es sich um die teuerste Serienproduktion aller Zeiten handeln dürfte, wie «BBC» schreibt.

Neue Handlungsstränge

Die Adaption spielt vor dem ersten Teil «Die Gefährten» und könnte sich also während den etwa 60 Jahren zwischen «The Hobbit» und «The Lord of the Rings» abspielen oder handelt noch vor «The Hobbit», vielleicht sogar vor den Anfängen der von J. R. R. Tolkien (†81) erschaffenen Welt Mittelerde.

«Der Herr der Ringe» gehört zu den erfolgreichsten Werken der Literaturgeschichte. Peter Jacksons dreiteilige Verfilmung («Die Gefährten», 2001; «Die zwei Türme», 2002; «Die Rückkehr des Königs», 2003) gewann 17 Oscars. Sie spielte weltweit annähernd 3 Milliarden US-Dollar ein.





