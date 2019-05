Andrina schickt den Publikumsliebling heim

Wer denkt, dass Andrina während des «Bachelorette»-Drehs in Südafrika mehrheitlich Ferien machen konnte, der täuscht. In der fünften Episode der Show hat die Bachelorette eine Verabredung nach der anderen: Vom Kanufahren geht es weiter zum Dinner. Danach steht Bungee Jumping auf dem Programm, bevor es weiter in den Regenwald geht.

Umfrage Wie fandest du die fünfte «Bachelorette»-Episode? Unterhaltsam. Langsam gehts ans Eingemachte.

Langweilig. Wo bleibt das Drama?!

Ich lese nur das Update, die Folge schaue ich nicht.

Keine Ahnung.

«Die Bachelorette» ist mir voll egal.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Vor der Nacht der Rosen picknickt Andrina sogar noch mit vier Elefanten – und Fabio, aber der ist nur halb so interessant wie die Dickhäuter.

Trotz des vollen Terminkalenders findet die Rosenkavalierin schliesslich Zeit, um ihre Entscheidung wohl überlegt zu treffen: Drei Männer bekommen keine Rose. Darunter auch der Liebling der Zuschauer.

Wer die Show verlassen muss, erfährst du in der Bildstrecke oben.

(anh)