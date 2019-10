Auch für den letzten Luzerner Fall hagelts Kritik

Der Abgang

Das Ermittler-Duo Reto Flückiger/Liz Ritschard hat seinen letzten Fall gelöst: Mit «Tatort – Der Elefant im Raum» endet nach acht Jahren und 17 Fällen die Luzerner Ära.

Flückiger/Ritschard treten Seite an Seite ab: In den Schlussszenen stehen sie an einem Meer. «Gehen wir?», fragt Flückiger, natürlich zweideutig. Und Ritschard nickt wortlos. In der letzten Einstellung segeln sie zusammen auf einem Boot davon.

Zuvor boten die finalen 85 Minuten mit einem Anschlag auf einem Vierwaldstättersee-Dampfer und einem spektakulären Auto-Crash einiges an bildgewaltiger Action. Doch die Abschluss-Folge fällt bei Kritikern durch – wie schon viele der 17 Luzerner Folgen zuvor.

Die Kritik

«Der Spiegel» vergibt einen von zehn (!) möglichen Punkten. «‹Der Elefant im Raum› sollte wohl ein besonders düsterer Abschied werden; es ist leider ein besonders dummdreister geworden», lautet das Fazit.

SWR 3 schreibt, dass der Abgang der Luzerner Crew «schwach» sei. Der Schluss wurde «glorios vergeigt: statt einem fulminanten Abgang, den man Flückiger gegönnt hätte, gibt es ein grauenhaft gewolltes Ende». In der Bilanz gibt das einen von fünf möglichen Punkten.

T-online.de bemängelt, dass die Story «konstruiert» wirke, die «Münchner AZ» nennts «ein heilloses Durcheinander». Filmstarts.de findet das Drehbuch «so unbeholfen arrangiert, dass man diesen ‹Tatort› von Minute zu Minute weniger ernst nehmen kann». Und so kommt die «Augsburger Allgemeine» zur Erkenntnis: «Die eingeschworene ‹Tatort›-Fangemeinde wird den Eidgenossen nicht gross nachtrauern.»

Nicht nur deutsche Medien lassen wenig Gutes an der Folge. Die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt: «Man muss bei diesem Film mehr als einmal den Kopf schütteln. ‹Der Elefant im Raum› ist eine dramaturgische Achterbahnfahrt und eine erzählerische Bankrotterklärung.»

Die Zukunft

Im Mai 2020 übernimmt das neue Schweizer Ermittler-Duo Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zürcher) und Tessa Ott (Carol Schuler). Die Dreharbeiten für die neuen Folgen finden zwischen Mitte November 2019 bis Ende Januar 2020 in Zürich und Umgebung statt. Das neue Team kann es nur besser machen.

