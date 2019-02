Netflix zerstört das Ende von «The Notebook»

Seit 2004 bringt «The Notebook» (deutscher Titel: «Wie ein einziger Tag») die Zuschauer weltweit zum Weinen. Nun sorgt der Liebesfilm für Aufregung: Fans diskutieren auf Twitter gerade hitzig darüber, ob Netflix UK das herzzerreissende Ende der Nicholas-Sparks-Verfilmung eigenhändig geändert hat. Dass der Film auf Netflix anders endet als in der Originalversion, scheint darauf hinzudeuten, dass Netflix tatsächlich am Ende herumgebastelt hat.

Spoiler-Warnung! Wer das Ende des Films nicht kennt oder kennen will, soll bitte den folgenden kursiven Teil überscrollen.

Noch einmal: Wer das Ende nicht erfahren will, bitte bis zum nächsten Titel scrollen.

Im bekannten Originalende schlafen Noah und Allie, die Protagonisten des Films, gespielt von Ryan Gosling und Rachel McAdams, Arm in Arm ein und werden am nächsten Morgen von einer Krankenschwester tot aufgefunden. Danach sind Vögel zu sehen, die über einen See fliegen. In der abgeänderten Version fehlt die mittlere Szene mit der Krankenschwester. Hier bleibt offen, ob die beiden gestorben sind.

Fans beschweren sich

Hat Netflix UK das Ende geändert, um nicht so stark auf die Tränendrüse zu drücken? Die Fans machen ihrem Ärger auf Twitter Luft: Eine Userin schreibt, das Originalende sei der beste Teil des Films, weil er einem das Herz breche.

Andere behaupten gar, das Ende sei der Grund, warum sie den Film immer wieder schauen. Manche geben bekannt, dass sie ihr Netflix-Abo gekündigt haben. Sie alle sind sich einig: Netflix hat den Liebesfilm ruiniert.

Emails @netflix to cancel my mofo’n subscription!You are NOT about to just ruin my favorite movie like that ☝🏾! After years of being a loyal Netflix customer I have been left no option but to fully commit to @PrimeVideo#netflixruinedthenotebook#TheNotebook#Netflix @NetflixFilm — PlainJane_F (@DaOrigPlainJane) February 25, 2019

Netflix erklärt sich

Die Verantwortlichen des britischen Netflix-Channels reagieren nun auf die Beschwerden und halten via Twitter fest: Der Film wurde nicht geschnitten. «Wir haben nichts daran verändert.» Anscheinend gebe es eine alternative Version, die ihnen zugestellt worden sei. Weiter führten sie aus: «Wir werden der Sache nachgehen – offenbar haben manche Filme mehr als ein Ende?!»

one more thing you should know: we've uploaded the correct (is it correct? who knows at this point) version so the familiar ending is restored — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 28, 2019

Der Streaming-Dienst gibt bekannt, dass die Version mit dem Originalende nun online sei. «Wie ein einziger Tag» ist auf Netflix Schweiz momentan nicht verfügbar – bleibt offen, welches Ende es in der Schweiz zu sehen geben wird.

