«Die Männer haben meine Erwartungen übertroffen»

Der Kampf um die Rosen geht in die nächste Runde: Am Montagabend startet die sechste Staffel von «Die Bachelorette». Auch in diesem Jahr haben sich die Kandidaten mehr oder weniger skurrile Aktionen einfallen lassen, um beim Kennenlernen mit der Rosenkavalierin einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Von der lebendigen Schlange über Wodka-Shots bis zum spontanen Tänzchen – Chanelle Wyrsch (23) hat am ersten Abend so einiges erlebt, als die 22 Männer aus der Limousine stiegen. Wie die Bachelorette im Gespräch mit 20 Minuten verrät, konnten die Kandidaten mit ihren ausgefallenen Begrüssungen aber durchaus bei ihr punkten.

Christian gibt den Joker

«Sie sind mir so viel besser in Erinnerung geblieben», erklärt die Schlagersängerin. Durch die Aktionen habe sie sich Eselsbrücken machen können, da es schwierig gewesen sei, sich am ersten Abend sofort alle 22 Namen zu merken. «Je ausgefallener die Aktion, desto besser!»

Von den Dreharbeiten des ersten Abends sei ihr vor allem Christian (43) in Erinnerung geblieben, so Chanelle. Der Älteste unter den Kandidaten schritt als Joker verkleidet über den roten Teppich. «Im ersten Augenblick fand ich das etwas unheimlich, weil er die Figur so krass gespielt hat.»

Kandidaten sollen aus sich herauskommen

Skurrile Begrüssungen hin oder her: Chanelle ist mit dem Kennenlernen zufrieden. «Ich hatte mit dem schlimmsten gerechnet und gehofft, dass mir wenigstens einer gefällt», sagt sie lachend. Umso begeisterter sei sie davon gewesen, dass ihr am ersten Abend fast alle Männer gefallen haben. «Meine Erwartungen wurden übertroffen.»

Das, obwohl der eine oder andere Kandidat seine geplante Begrüssung wegen der Nervosität verpatzte. «Ich bin ein Mensch, der sich nicht nur auf den ersten Eindruck verlässt», so Chanelle. Es sei ihr aber schon wichtig gewesen, dass die Männer danach auftauen und aus sich herauskommen: «Ich wollte sie ja besser kennenlernen.»

«Die Bachelorette» wird ab sofort immer montags um 20.15 Uhr auf 3+ ausgestrahlt.

(anh)