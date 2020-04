Chanelle, ist hier dein Traumprinz dabei?

Ausgeprägte Muskeln, ein paar Tattoos und akurat getrimmte Körperbehaarung – so sieht ein typischer «Bachelorette»-Kandidat nach Drehbuch aus. 22 solcher Vorzeige-Exemplare hat 3+ wieder gefunden: Am 20. April begeben sie sich in der mittlerweile sechsten Staffel in den Kampf um die roten Rosen von Single-Frau Chanelle Wyrsch (23).

Bei 22 mehr oder minder ähnlichen Männern kann man schon einmal den Überblick verlieren. Wir stellen die potenziellen zukünftigen Partner der Schlagersängerin in der Bildstrecke oben einzeln vor.

Nachfolgend zeigen wir, was die Kandidaten-Auslese 2020 ausmacht:





Jobs

Vom Filmemacher über den Coiffeur bis zum Fugenspezialisten ist Allerlei dabei. Einige Männer schuften nicht nur in ihrer Freizeit an ihren stählernen Bodys: Manuel (37) etwa ist Fitnesstrainer, Marko (21) war einst Tennis-Profi und arbeitet heute als Tennislehrer und mit Chris «Skillz»(29) ist ein Profitänzer unter der Macho-Konkurrenz. Als Sängerin dürfte sich Bachelorette Chanelle allenfalls mit DJ und Veranstalter Mike Cees (32) beruflich besonders verbunden fühlen.

Hobbys

Auf den ersten Blick stechen die Gym-Fanatiker und Ballsportler hervor. Auf den zweiten Blick stellen wir überrascht fest: Die Hobby-Vielfalt ist so breit wie noch nie. Mike Cee sowie Mirco (22) finden im Meditieren ihren Ausgleich und Valentin (23) steht auf Opern. Paulo (25) ist Mundart-Rapper und Robert Harry-Potter-Fan. Und dank Andrealin-Aficionado Martin (25) wissen wir jetzt, dass es Lastwagenrennen gibt.

Herkunft

Gefühlt hat jeder zweite Kandidat italienische Wurzeln. Wir zählen nach: Es sind deren sechs. Die meisten der 22 Jungs leben im Kanton Zürich (sieben), dicht gefolgt von der Berner Fraktion (sechs). Drei Deutsche sind diesmal mit dabei und ein Österreicher. Aus Chanelles Heimatkanton Zug kommt ein einziger Kandidat.

Besonderes

Schwere Schicksalsschläge, die in der Vorstellungsrunde gerne schon mal angeteast werden, sind (noch) keine auszumachen. Okay vielleicht bei Marko, der einst mit Roger Federer trainierte und wegen einer Knieverletzung seine Profi-Tenniskarriere beenden musste. Viel mehr scheinen die Muskelkerle mit Phobien zu kämpfen: Mike (24) zum Beispiel hat Angst vor Spinnen. Und Paulo, der Rapper, hat eine Wespen- und Bakterienphobie.

(kfi)