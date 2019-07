«Herzig, aber irgendwie auch creepy»

Am Montagabend verkünden Andrina (26) und Kenny (23), ob sie nach der Vergabe der finalen Rose nun ein Paar sind. Doch auch die restlichen Kandidaten haben momentan alle Hände voll zu tun: Ihre Postfächer auf Instagram quellen über. Zahlreiche, meist weibliche Fans schreiben die Männer via Social Media an.

Umfrage Verschickst du auf Social Media auch Nachrichten an Fremde? Ja, das ist doch voll normal.

Nein, im realen Leben würde ich sie ja auch nie ansprechen.

Manchmal. Aber ich schreibe nur Anständiges.

Ich benutze kein Social Media.



Mittlerweile findet sich in deren Direct Messages allerlei Kurioses und Unangebrachtes. Denn während einige User ihr Glück mit herzigen Nachrichten versuchen, schiessen viele übers Ziel hinaus. Für 20 Minuten haben die Kandidaten ihre Post geöffnet.

Die besten – oder eher schlimmsten – DMs der «Bachelorette»-Kandidaten findest du in der Bildstrecke oben.

(anh)