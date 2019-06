Hast du das Zeug zum Schweizer Youtube-Star?

Was geht?

Umfrage Lädst du eigene Videos auf Youtube? Klar. Regelmässig.

Hab ich auch schon, aber ich habe wieder damit aufgehört.

Nein, aber ich schaue gern zu.

Nein, ich bin lieber auf anderen Plattformen aktiv.

Der Schweizer Filmer-Nachwuchswettbewerb Talentscreen erfindet sich dieses Jahr ein bisschen neu. Es gibt eine neue Kategorie: 2019 wird zum ersten Mal ein Social Hero gekürt.

Social what?

Gesucht sind Persönlichkeiten oder Duos, die sich in einem fixen Video-Format austoben wollen. Sprich: ein neuer Youtube-Star für die Schweiz.

Die Videos sollten zwischen zwei und fünf Minuten lang sein. Inhaltlich ist alles möglich – von Pranks bis Politik. Entscheidend ist die Idee für Content, der die Zuschauer über längere Zeit packt. Und dass du selbst in den Videos die Hauptrolle spielst – allenfalls mit deinem Buddy, wenn ihr euch zu zweit bewerbt.

Was bringts?

Der oder die Gewinner(in) im Social-Hero-Wettbewerb erhält die grösste Plattform der Schweiz: Die Videos des siegreichen Formats werden regelmässig auf 20min.ch zu sehen sein.

So gehts:

Bewerben können sich Videotalente ab sofort. Am 30. August werden dann drei Stichworte oder Dinge genannt, die im Video mit eingebaut werden müssen.

Danach hast du (oder dein Team) 60 Stunden Zeit, den Beitrag fertigzustellen. Alle haben also die gleichen Chancen.

Und sonst?

Daneben gibt es wie im Jahr zuvor Preise in den Kategorien Schauspiel, Kurzfilm und Musikvideo. Im Jahr 2018 betrug der Wert der Auszeichnungen über 30'000 Franken.

Die Siegerinnen und Sieger werden am 14. September in einer Awardshow in Zürich gekürt. Hier kannst du dich für alle Kategorien registrieren und weitere Infos zum Talentwettbewerb nachlesen.

Die Highlights der Award-Night 2018 gibts im Video unten.



20 Minuten ist Medienpartner von Talentscreen.

(fim)