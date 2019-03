Bohlen findet Gianinas Auftritt «katastrophal»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Wie war das noch mal mit dem Versagen? Auf meinem Weg haben mich schon viele begleitet… vor allem aber wurde ich kritisiert (dafür bin ich sehr dankbar) und ausgelacht. Ist es richtig, jemanden auszulachen und zu verurteilen, der an seine Ziele und Träume glaubt? Der täglich an sich arbeitet? Der nichts unversucht lässt aber dennoch nicht über Leichen geht? Durchhaltevermögen beweist? Antworten werde ich wahrscheinlich nicht bekommen – dennoch wollte ich diesen Teil von meinem Leben mit euch teilen und euch ans Herz legen: Gebt niemals auf, egal wer euch gerade auslacht! Die Reise war unglaublich!! Vorallem danke ich @oana_nechiti! Für diese Begegnung bin ich soooooo dankbar ♥️