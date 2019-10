Capital Bra bei Klaas – «Schlauer Wi***er»

«Die Gang ist mein Team» heisst der Song, den die Redaktion der TV-Show «Late Night Berlin» heimlich aus den Sätzen gebastelt hat, die Capital Bra (24) bei einem vorgegaukelten Interview-Vorgespräch mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf (36) von sich gab.

Umfrage Gefällt dir der gemeinsame Song von Klaas und Capital Bra? Total. Geiler Track.

Geht! Bin ja kein Fan von Rap.

Nein, aber die Aktion von Klaas Heufer-Umlauf finde ich grossartig.



Auch alle Aufnahmen für den Clip wurden heimlich gemacht. (Quelle: Youtube/Late Night Berlin)

Fünf Millionen Youtube-Klicks hat der Track verzeichnet und ist nach einer Woche immer noch auf Platz eins der Trends des Portals. Capi zeigte den Clip in seiner Insta-Story und schrieb dazu: «Sei dir gegönnt. Bratan, habt ihr gut gemacht.» Getroffen haben er und Klaas sich aber nicht mehr – bis am Montagabend.

«Ich hab mich erst mal kaputtgelacht»

Der Rapper kam nun nämlich endlich zu seinem Auftritt in der Late-Night-Show. «Alles klar? Sorry nochmals», eröffnet der Host das Gespräch und grinst. Auch Capital Bra lacht. Und dann fragt Klaas, was sich Capi denn dachte, als er den Clip zu «Die Gang ist mein Team» zum ersten Mal gesehen hat.

«Ich hab mich erst mal kaputtgelacht auf jeden Fall», antwortet der Musiker, «ich dachte mir schon: schlauer Wi***er.» Unter Publikumsjubel und -klatschen fragt Klaas nochmals, ob zwischen ihnen wirklich alles in Ordnung sei. Die Antwort: eine brüderliche Umarmung, hach.

Capital Bra hat Klaas Heufer-Umlauf sogar ein Geschenk mitgebracht, um ihm zu seinem Youtube-Erfolg zu gratulieren. Was es ist, siehst du oben in der Bildstrecke.

