Clive Bucher ist der neue Bachelor

Einen ersten Teaser auf den neuen 3+-Rosenkavalier gab es bereits Anfang der Woche auf der offiziellen Bachelor-Instagram-Seite. Nun hat der Sender das Geheimnis gelüftet, welcher Mann ab dem 22. Oktober im Paradies nach der Liebe suchen wird, die hoffentlich ein Leben lang, aber wahrscheinlich nur ein paar Monate halten wird.

Clive Bucher ist der Schweizer Bachelor 2018. Die Fakten: Der 26-Jährige kommt aus dem Aargau und hat bereits vor zwei Jahren in Würenlos sein eigenes Finanzberatungsunternehmen gegründet.

Doch nicht nur mit Geschäftssinn und Tatendrang kann der neue Rosenkavalier überzeugen: Auch äusserlich erfüllt er die ästhetischen Ansprüche, die man an einen Schweizer TV-Bachelor stellen kann: Sein Körper ist durchtrainiert, Frisur und Augenbrauen akurat getrimmt, und die Augen gemäss Medienmitteilung von 3+ «strahlend grün-blau».

Der erfolgsorientierte Unternehmer beschreibt sich selbst als «offen und humorvoll» und hat «ein gewinnendes Lächeln» – was will Frau mehr! Und offenbar ist Clive auch in seinem richtigen Leben ausserhalb des Fernsehens bereits gewohnt, dass mehrere Frauen gleichzeitig was von ihm wollen. «Die Frauen liegen ihm reihenweise zu Füssen, doch er ist nicht leicht zu erobern», teilt 3+ mit.





