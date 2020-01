Darum wird Elena Miras Dschungelkönigin

Über eine Woche lang konnten wir die Camper von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» nun bereits im Kampf gegen Insekten, Fischinnereien und andere Dschungel-Leckereien beobachten. Dabei kristallisierte sich eine unerwartete Favoritin heraus: Die Shweizerin Elena Miras (27). 4 Gründe, die dafür sprechen, dass das Zürcher Reality-Sternchen die Show für sich entscheiden wird:

Elena sorgt für Drama

Mit ihrer temperamentvollen und äusserst direkten Art minimiert Elena den Gähn-Faktor der Show gekonnt und bietet dem TV-Publikum das, was es so sehr liebt: Krawall und Drama.

Von den anderen Lästermäulern unterscheidet sie dabei, dass sie nicht nur hinter dem Rücken über ihre Camp-Kollegen spricht, sondern ihnen die Meinung auch ins Gesicht sagt. Damit sind wir doppelt unterhalten und finden Elena trotz ihren Ausrastern eigentlich ganz okay – weil sie im Gegensatz zu anderen in der Show wenigstens ehrlich und direkt zu sein scheint.

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» lebt zudem von unerwarteten Enthüllungen. Auch diese Drama-Disziplin meistert Elena problemlos: Sie war es, die die Bombe platzen liess, dass die Trennung von Claudia Norberg (49) und ihrem Ex-Mann Michael Wendler (47) anders abgelaufen sein könnte, als die Öffentlichkeit denkt.

Sie gibt sich Mühe

Klar, Elena ist nicht die talentierteste Sternen-Sammlerin – aber im Gegensatz zu ihrem Dauer-Prüfungs-Gspänli Danni Büchner (41) hat sie wenigstens Biss. Während letztere meist nur halbherzig bei der Sache ist oder die Prüfungen sogar abbricht, bleibt Elena konzentriert.

Manchmal schafft es Elena sogar, die Fluchwörter zurückzuhalten und die Sache mit Humor zu nehmen: «Der schmeckt richtig gut», urteilte sie während der Essensprüfung am Donnerstag über einen Kamelanus. Auch einen Pool voller Fischabfälle nahm Elena gelassen – und räkelte sich schneller aus der stinkenden Pampe, als sie reingefallen war.

Am Freitag entschied das Publikum zum letzten Mal, wer zur Prüfung antreten muss. Erneut wurden Elena und Danni gewählt. Nach tagelanger Sternen-Ebbe überraschte das unfreiwillige Duo mit neun von elf Sternen. Bis zum Schluss der Show dürfen die Camper nun selber entscheiden, wer zur Prüfung antraben muss.

Sie liegt bei Umfragen weit vorne

Die Schweizerin mit spanischen Wurzeln scheint bei den Zuschauern äusserst gut anzukommen. Eine Umfrage des deutschen Onlinemagazins Promiflash.de ergab: Knapp die Hälfte aller Befragten sehen Elena an der Spitze. Konkurrentin Claudia liegt mit zwölf Prozent der Stimmen abgeschlagen auf Platz 2.

Die 20-Minuten-Leser sind sich zwar nicht ganz so einig, was den Favoriten angeht, aber auch in unserer Umfrage von vergangener Woche wollen die meisten Leser Elena auf dem Dschungel-Thron sitzen sehen. Rund ein Viertel der Stimmen wurde für sie abgegeben, auf Platz 2 schafft es knapp dahinter Boxer Sven Ottke (52) mit 18 Prozent.

Sie ist eine erfahrene Reality-Siegerin

Elena hat bereits an zwei Reality-Shows teilgenommen – und beide gewonnen. 2017 machte sie bei «Love Island» mit, gewann 25'000 Euro und wurde durch die Teilnahme in der Datingshow bekannt. Im letzten Jahr folgte mit Partner Mike Heiter (27) die Teilnahme beim «Sommerhaus der Stars» und der Sieg von 50'000 Euro.

Im Dschungel winken der jungen Mutter nun gar 100'000 Euro als Siegprämie. Gelohnt hat sich die Teilnahme aus finanzieller Sicht aber auch, wenn sie es nicht auf den Thron schafft: Gemäss «Bild»-Informationen erhält Elena eine Gage von 60'000 Euro.

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» läuft jeden Abend um 22.15 Uhr auf RTL.

