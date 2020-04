Das Finale von «The Voice» wird eine Weltneuheit

Am 6. April wird die neue Voice of Switzerland gekürt, teilt 3+ mit. Wie die Finalshow in Zeiten der Corona-Pandemie konkret umgesetzt wird, verraten die Sendungsmacher allerdings vorab nicht.

Nur so viel: Die Show wurde offenbar in den Wohnzimmern der Kandidatinnen und Kandidaten abgedreht. Das ist eine Weltneuheit in der TV-Historie des international erfolgreichen Casting-Formats. Auf Anfrage stellt 3+ klar: Die Sicherheits- und Hygieneempfehlungen des BAG würden in der Produktion jederzeit eingehalten.

Einnahmen gehen an Corona-Betroffene

Was bleibt wie geplant: Das TV-Publikum wird via Televoting bestimmen, wer gewinnt. Die Einnahmen des Votings gehen gemäss Medienmitteilung an die Glückskette, das Geld kommt Corona-Betroffenen zugute.

Das Finale hätte zunächst am 30. März mit einer grossen Liveshow stattfinden sollen, die in einem Fernsehstudio in Köln gedreht worden wäre. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie musste ein neuer Weg gefunden werden. Fernsehshow aller Art finden aktuell weltweit ohne Publikum statt.

Das sind die acht Finalistinnen und Finalisten:



Axel Marena, 22, Team DJ Antoine

Meo Dalgiç, 19, Team Noah

Diego Daniele, 27, Team DJ Antoine

Drilona Musa, 26, Team Anna

Jacky Widmer, 30, Team Büetzer Buebe

Remo Forrer, 18, Team Noah

Mary Vogel, 32, Team Büetzer Buebe

Lorena Beadini, 16, Team Anna

