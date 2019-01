Welcher Dschungel-Star warb für «Vulva Original»?

Ab dem 11. Januar gibt sich die Mutter aller Trash-TV-Shows erneut die Ehre. Das Dschungelcamp 2019 öffnet zum 13. Mal seine Pforten und lädt zwölf mehr oder minder prominente Gäste in seine heiligen Jagdgründe im fernen Australien ein. Zwei Wochen lang zicken, lästern und futtern sich die Bewohner zur begehrten Urwaldkrone und kämpfen auch erstmals um eine Siegesprämie von 100'000 Euro.

Welche Starlets schickt RTL nächste Woche in den australischen Busch? Am Donnerstagabend hat der Sender die komplette Besetzungsliste veröffentlicht.

Luxus gegen Lagerkoller mit vielen (tierischen) Herausforderungen tauschen ab Freitag Erotik-Ikone Sibylle Rauch (58), bekannt aus der Film-Reihe «Eis am Stiel», «Besser als Sex»-Podcasterin Leila Lowfire (25), Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (44), Schlagerstar Peter Orloff (74) und Schauspielerin Doreen Dietel (44).

Ex-Partner, Protzmänner und TV-Heulsuse

Interessant könnte die Begegnung zwischen der ehemaligen «Bachelor»-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) und ihrem Ex und einstigen «Bachelorette»-Teilnehmer Domenico de Cicco (35) werden. Die beiden kamen sich 2018 bei «Bachelor in Paradise» näher.

Muskeln liebende Zuschauer dürfen sich auf das geballte Testosteron von Protz-Millionär Bastian Yotta (42) und Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien (44) freuen. Ebenfalls dabei: Synchronsprecher Tommi Piper (77) und GZSZ-Star Felix van Deventer (22).

Zickenkrieg und reichlich Tränen wird es vermutlich dank der ehemaligen «Germany's next Topmodel»-Drama-Queen Gisele Oppermann (31) geben. 2008 belegte die Halb-Brasilianerin aus Braunschweig in der Castingshow den sechsten Platz und blieb als die «Heulsuse mit der Quietschstimme» in Erinnerung.

Zusammen mit den Namen hat RTL auch einige Infos über die neuen Buschbewohner veröffentlicht (siehe oben im Dschungel-Quiz). Teste also dein Wissen, lerne die neuen Kandidaten besser kennen und verkürze somit deine Vorfreude auf die kommende Staffel von «Ich bin ein Star – Hol mich hier raus!».

