Das erwartet dich bei Apple TV+

Wie kann ich den Dienst nutzen?

Apple TV+ wird am 1. November in 100 Ländern weltweit lanciert – auch in der Schweiz. Abrufbar ist der Dienst via Apple-TV-App sowie online unter TV.apple.com. Man braucht also kein Gerät des Unternehmens, um in den Genuss der neuen Formate zu kommen.

Was kostet der neue Service?

Eine Woche lang kann jeder den Dienst gratis nutzen. Danach kostet Apple TV+ sechs Franken pro Monat. Bis zu sechs Familienmitglieder könne sich ein Abo teilen. Wer derzeit ein neues iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder einen Mac kauft, bekommt den Service ein Jahr lang gratis obendrauf.

Was bekomme ich dafür?

Apple will nicht bloss ein weiterer Streaming-Dienst mit Massenangebot sein, daher setzt das Unternehmen auf Qualität statt Quantität. Der Konzern zeigt ausschliesslich Eigenproduktionen – Serien, Dokus und Spielfilme. Damit ist die Auswahl viel kleiner als bei der Konkurrenz. Am 1. November gehen insgesamt neun Produkte an den Start.



Der Trailer zu «The Morning Show». (Quelle: Apple TV+)

Was sind die Highlights?

Apple TV+ startet serien-technisch gleich mit Vollgas: Im Drama «The Morning Show» geben sich Weltstars wie Jennifer Aniston (50), Reese Witherspoon (43) und Steve Carrell (57) die Klinke in die Hand. «Aquaman»-Star Jason Momoa (40) führt die dystopische Sci-Fi-Serie «See» an. Und in der schwarzen Komödie «Dickinson» kämpft Hailee Steinfeld (22) als junge Dichterin im 19. Jahrhundert gegen die Geschlechterstereotypen ihrer Zeit an – mit im Cast: Rapstar Wiz Khalifa (32).

Kann ich in meiner Gratiswoche alles bingen?

Nein. Die ersten drei Folgen der Titel sind jeweils am 1. November verfügbar. Danach werden die neuen Folgen jeweils im Wochenrythmus aufgeschaltet – anders als bei den Konkurrenten Netflix und Amazon, wo sämtliche Folgen einer Staffel sofort verfügbar sind. Ob sich dieses Konzept für Apple auf Dauer bewährt, ist fraglich.

Erweitert Apple TV+ sein Programm noch?

Geplant ist, dass jeden Monat neue Inhalte dazukommen. Am 28. November startet bereits die psychologische Thriller-Serie «Servant» von Produzent M. Night Shyamalan («The Sixth Sense», «Split»). Am 6. Dezember folgt «Truth Be Told» mit Octavia Spencer und «Breaking Bad»-Star Aaron Paul. In welcher Frequenz Apple neue Inhalte lancieren will, ist nicht bekannt.





(cat)